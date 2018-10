Chi sono Raffaele D' Alessandro e Alessio Di Bernardo | i carabinieri accusati di aver

Ciclismo - Alejandro Valverde : ‘L’Operacion Puerto? Ho dimostrato Chi sono' : La vittoria di Alejandro Valverde ai Campionati del Mondo ha sollevato un coro quasi unanime di elogi e applausi. Tra tante manifestazioni di gioia per la vittoria iridata, il campione murciano ha dovuto fare i conti anche con qualche insinuazione. Dopo la Milano Torino, che lo ha visto concludere al terzo posto [VIDEO], Valverde è stato stuzzicato sul suo coinvolgimento nell’Operacion Puerto e sulla successiva squalifica per doping che lo tolse ...

Spazio - incidente della capsula Soyuz con due astronauti : non succedeva dal 1983 - “Grazie a Dio sono vivi”. Aperta in Chi esta penale [FOTO] : 1/12 ...

Eden Hazard s Chi etto e sincero : “via dal Chelsea a fine stagione - sono il migliore al mondo!” : Eden Hazard non ha paura di auto proclamarsi il migliore al mondo, il calciatore del Chelsea manda messaggi di mercato al Real Madrid Eden Hazard ripete a gran voce: “voglio andare al Real Madrid”. Il calciatore del Chelsea è stato chiaro e neanche la grande stagione che sta giocando sotto la guida di Sarri lo può distogliere dal suo obiettivo. Hazard ha dichiarato a Sky Sports News: “Se sono il migliore al mondo in ...

Elettra Lamborghini/ “Vado in Chiesa e sono astemia. In futuro potrei innamorarmi di una donna” : Elettra Lamborgini, dai reality, alla musica, è giunta fino alla conduzione di Ex on th beach. La nipote di Ferruccio si dichiara una ragazza controvera, ecco perché(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 15:23:00 GMT)