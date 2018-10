Chi è Francesco Tedesco | il carabiniere che ha confessato il pestaggio di Cucchi

CUCChi - CARABINIERE FRANCESCO TEDESCO ACCUSA COLLEGHI/ La sorella Ilaria : “Ora lo Stato ci Chieda scusa” : CUCCHI, CARABINIERE FRANCESCO TEDESCO confessa pestaggio e cha chiamato in causa gli altri due COLLEGHI, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Le ultime notizie(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 16:09:00 GMT)

CucChi - l'accusa del carabiniere Francesco Tedesco : “Azione combinata - spinte e calci” : Francesco Tedesco ha ricostruito i fatti di quella notte di ottobre di 9 anni fa, denunciando tutti gli altri militari indagati. "Dissi: 'basta, finitela, non vi permettete'" ha raccontato, secondo il pm Musarò. "Due l'hanno pestato, gli altri sapevano tutto".Continua a leggere

Papa Francesco - “preghiera non è una bacchetta magica”/ A Santa Marta : “Gesù ci Chiede di essere ‘invadenti’” : Francesco ha sottolineato oggi durante l'omelia di Santa Marta il modo giusto per pregare: con determinazione, costanza, volontà come fosse un lavoro(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:58:00 GMT)

Gf Vip - Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? Ecco il video biriChino : Una telecamera inquadra la camera da letto del loft di Cinecittà e i rumori in sottofondo sembrano quelli di un bacio...

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? Il video che lascia poChi dubbi : Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? E' la domanda che serpeggia nella casa del Grande Fratello Vip dopo lo scambio di tenerezze andate in scena l'altra notte. Nascosti sotto il piumone i ...

Stefano CucChi - il carabiniere Francesco Tedesco ammette il pestaggio. La sorella : «Il muro è stato abbattuto» : Colpo di scena al nuovo processo per la morte del geometra trentenne. Il militare imputato di omicidio preterintenzionale chiama in causa due colleghi. Sparita relazione dell’Arma sulle botte ricevute dal giovane arrestato per spaccio alla periferia di Roma

Stefano CucChi - il carabiniere Francesco Tedesco ammette il pestaggio : Colpo di scena al nuovo processo per la morte del geometra trentenne. Il militare imputato di omicidio preterintenzionale chiama in causa due colleghi. Sparita relazione dell’Arma sulle botte ricevute dal giovane arrestato per spaccio alla periferia di Roma

CucChi - carabiniere Francesco Tedesco confessa pestaggio/ Ultime notizie : Chiamati in causa altri due colleghi : Cucchi, carabiniere Francesco Tedesco confessa pestaggio e cha chiamato in causa gli altri due colleghi, Alessio Di Bernardo e Raffaele D'Alessandro. Le Ultime notizie(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 12:04:00 GMT)

Stefano CucChi - il carabiniere Francesco Tedesco confessa il pestaggio : Colpo di scena al nuovo processo per la morte del geometra trentenne. Il militare imputato di omicidio preterintezionale chiama in causa i due colleghi. Sparita relazione dell’Arma sulle botte ricevute dal giovane arrestato per spaccio alla periferia di Roma

Stefano CucChi - il carabiniere Francesco Tedesco confessa il pestaggio : Colpi di scena al nuovo processo per la morte del geometra trentenne. Uno dei cinque militari imputati, Francesco Tedesco, ha ricostruito i fatti di quella notte "chiamando in causa" i colleghi. Si tratta della prima ammissione di responsabilità al processo bis per la morte di Cucchi.Continua a leggere

Francesco Monte Chiarisce il rapporto con Giulia Salemi : “Siamo amici” : Giulia Salemi e Francesco Monte non stanno insieme al GF Vip 3 - Nessun nuovo flirt al Grande Fratello Vip 3. La scintilla tra Giulia Salemi e Francesco Monte non sarebbe ancora scattata. In base quanto dichiarato in queste ore dall’ex tronista, con l’influencer 24enne ci sarebbe soltanto un bel rapporto d’amicizia e nulla di più. I fans della coppia dovranno perciò attendere ancora. L’avvicinamento dei due ragazzi, che si era ...

PAPA/ Aborto - Chi sono i 'sicari' di cui parla Francesco? : Il PAPA è intervenuto alla Catechesi del mercoledì sul tema dell'Aborto. Abortire 'è come affittare un sicario per risolvere un problema'.

Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? I rumori lasciano poChi dubbi. Guarda il VIDEO : Dopo giorni di grattini e coccole pare che Francesco Monte e Giulia Salemi si siano baciati. Stamani verso le 6 L'articolo Francesco Monte e Giulia Salemi si sono baciati? I rumori lasciano pochi dubbi. Guarda il VIDEO proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip : Giulia Salemi si diChiara a Francesco Monte : Giulia Salemi fa una confessione su Francesco Monte al GF Vip 3 Giulia Salemi è finalmente uscita allo scoperto al Grande Fratello Vip 3. La modella e influencer ha ammesso, davanti agli altri concorrenti, di essere interessata a Francesco Monte. Una confessione alla quale è seguito poi un chiarimento, quasi per voler dissimulare l’ammissione. Giulia Salemi ha dichiarato al GF Vip 3 che all’inizio del reality non era interessata ...