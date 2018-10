Chi comprende un dolore non è mai un assassino

eDreams Odigeo : "La tecnologia è la Chi ave per comprendere i viaggiatori" : ... possiamo continuare a perfezionare e migliorare la nostra offerta per garantire ai nostri clienti un'esperienza di viaggio veramente personalizzata e che consenta loro di vedere più luoghi nel mondo'...

L’Offerta Iliad Da 6.99 Euro NON Comprende Il Trasferimento Di Chiamata : L’offerta di Iliad da 6.99 Euro (quella con 40GB di internet) non include il Trasferimento di Chiamata (inoltro di Chiamata). Quanto costa il Trasferimento di Chiamata con Iliad? Trasferimento o inoltro di Chiamata Iliad: quanto costa? Brutte notizie per i clienti Iliad che hanno recentemente attivato la nuova promozione che Comprende, a 6.99 Euro al mese, chiamate infinite, SMS […]