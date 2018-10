Chelsea | Hazard | ' Real Madrid? Non a gennaio Ma voglio giocare in Spagna per vincere il

Eden Hazard schietto e sincero : “via dal Chelsea a fine stagione - sono il migliore al mondo!” : Eden Hazard non ha paura di auto proclamarsi il migliore al mondo, il calciatore del Chelsea manda messaggi di mercato al Real Madrid Eden Hazard ripete a gran voce: “voglio andare al Real Madrid”. Il calciatore del Chelsea è stato chiaro e neanche la grande stagione che sta giocando sotto la guida di Sarri lo può distogliere dal suo obiettivo. Hazard ha dichiarato a Sky Sports News: “Se sono il migliore al mondo in ...

Chelsea - Morata : “Se Hazard vuole il Real c’è poco da fare” : Parole che preoccupano l’ambiente del Chelsea quelle di Alvaro Morata. L’attaccante dei blues, secondo quanto riferisce l’edizione odierna del “Sun”, ha parlato di mercato e del suo compagno di squadra Eden Hazard. “Hazard è un grandissimo calciatore – le parole dello spagnolo riportare dal Sun -, uno che può essere impiegato in qualsiasi posizione. Se però ha […] L'articolo Chelsea, Morata: ...

Chelsea infastidito da Hazard : Le parole di Eden Hazard , 'Il Real Madrid è il miglior club del mondo, vorrei giocarci', hanno infastidito il Chelsea , che sta trattando il rinnovo del contratto del belga, in scadenza nel 2020.

Hazard pensa al Madrid - Chelsea a rinnovo : Ieri Hazard, fra i protagonisti del terzo posto del Belgio ai Mondiali, ha ribadito che, da sempre, sogna di indossare la 'camiseta blanca' del club più glorioso e vincente del mondo. Oggi, secondo ...

Calciomercato Chelsea - Hazard allo scoperto : 'Non lo nascondo - sogno il Real Madrid' : Dopo un'estate turbolenta, il belga è tornato ad agitare nuovamente le acque del Calciomercato: "Il Real Madrid è il miglior club del mondo, non voglio mentire: giocare lì è il mio sogno sin da ...

Hazard spaventa il Chelsea : 'Felice di essere rimasto - ma il mio sogno è giocare in Spagna' : Sognando la Spagna Intervenuto ai microfoni di BT Sport, Hazard ha infatti parlato della movimentata estate appena trascorsa e non ha sciolto i dubbi circa un suo futuro lontano da Londra, ...

Premier League - Chelsea-Liverpool 1-1 : lampo di Hazard - magia di Sturridge : Chelsea e Liverpool lottano, corrono, danno spettacolo. E segnano. Al 25' Blues in vantaggio con un'imbucata di Kovacic che libera la corsa di Hazard, bravo a chiudere con un violento mancino alle ...

Chelsea-Liverpool - magia di Hazard a Stamford Bridge : il belga conclude un’azione pazzesca dei blues [VIDEO] : Azione bellissima del Chelsea che irretisce il Liverpool e trova l’1-0 con Hazard, abile a non lasciare scampo ad Alisson Prima il gol di tacco, poi lo scambio a centrocampo tra Kovacic e Jorginho che permette al croato di trovare in profondità Hazard. Il belga non ci pensa due e volte e calcia verso la porta, trovando l’angolino giusto alla sinistra di Alisson. E’ questo il racconto del gol pazzesco del Chelsea, che ...

DIRETTA / Chelsea Liverpool (risultato live 1-0) streaming video tv : Vantaggio di Hazard! : DIRETTA Chelsea liverpool info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del big match per la 7^ giornata di Premier League, oggi 29 settembre(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 18:51:00 GMT)

Chelsea-Liverpool - Sarri elogia Hazard : 'È unico - è un genio. E finora si è visto solo l'80% del suo potenziale' : In panchina hanno un allenatore come Klopp, che considero tra i top al mondo. Se farò da spia al Napoli in vista della Champions? Sono sicuro che già conoscano bene chi andranno ad affrontare", ha ...

Chelsea - Hazard : 'Non ho firmato il rinnovo' : Il trequartista belga del Chelsea, Eden Hazard ha dichiarato nel corso di un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'Le voci di mercato sul prolungamento del contratto in arrivo? Non ho firmato nessun contratto e non ci sono novità'.

Chelsea - Hazard : 'Sarri tira fuori il meglio da noi - il Belgio potrebbe pensare a lui' : La vittoria in Coppa sul Liverpool, avversario domani in Premier Hazard ai microfoni de La Gazzetta dello Sport è tornato a parlare della partita vinta contro la squadra di Klopp al terzo turno di ...

Coppa di Lega - Liverpool-Chelsea 1-2 : Emerson e Hazard ribaltano il punteggio. Sarri elimina Klopp : Sarri-Klopp 1-0. È andato all'italiano il primo round " in attesa del piatto forte di sabato " tra Chelsea e Liverpool che decreta l'uscita di scena, dalla Coppa di Lega, dei Reds. Il successo per i ...

Chelsea - Hazard : “Con Sarri mi sto divertendo” : Maurizio Sarri ha già conquistato Eden Hazard. Almeno per il momento. Forse memore dell’esperienza con Antonio Conte – d’amore e d’accordo nella prima stagione, poi ai ferri corti al punto che il belga pensava di andare via -, Hazard promuove quasi con riserva il suo nuovo tecnico. “Con lui mi sto divertendo” – racconta agli inglesi di ‘Sky Sports’ il trequartista belga -. ...