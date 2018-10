ilfattoquotidiano

Cercare le persone disperse dopo un terremoto? Una tecnica militare aiuterà a trovarle

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Capita più spesso di quello che pensiamo che tecnologie create in origine per l’ambitoportino benefici a tutti noi nella quotidianità. Un esempio principe è quello del GPS. Potrebbe accade lo stesso con un’idea degli scienziati del Laboratorio di ricerca dell’esercito degli Stati Uniti, che consiste in una soluzione per localizzare esseri umani e robot in aree in cui il GPS non è disponibile. L’idea parte dal fatto che nelle zone di guerra i soldati possano trovarsi in ambienti complessi che impediscono di trasmettere la loro posizione con le tecniche tradizionali. Allargando gli orizzonti, pensate che in una situazione simile si trovano anche (per esempio) i civili sepolti sotto alle macerie in seguito a uno a un crollo. Uno scenario non molto differente da quello da cui sono partiti i ricercatori Gunjan Verma e Fikadu Dagefu: militari e ...