Celle Ligure pronta ad accogliere le delegazioni svizzera e catalana per il 24° incontro

Calcio. Coppa Italia di Ec Celle nza : la web-cronaca di Pietra Ligure - Imperia : Pietra Ligure - Imperia 0-1 - 7' Faedo 14' Problemi per Bottino, intervento in corso dello staff medico biancazzurro. 11' Reazione del Pietra con un diagonale di Zunino, pallone che sfila a lato ma ...

Celle Ligure - martedì 21 agosto la settima edizione della Notte Bianca : E poi gli spettacoli di magia allegri e coinvolgenti di Alex Rivetti e Andrew O'Royon , per bambini e non solo. I più piccoli avranno il molo per divertirsi, grazie ai giochi gonfiabili e ai tappeti ...

Maltempo - tromba d’aria sul litorale di Celle Ligure : il mini tornado filmato dai bagnanti : Anche la Liguria è stata investita dall’ondata di Maltempo prevista in queste ore. Intorno al litorale di Celle Ligure , in provincia di Savona, anche una tromba d’aria filmata da bagnanti e turisti che poi hanno pubblicato le immagini sui social L'articolo Maltempo , tromba d’aria sul litorale di Celle Ligure : il mini tornado filmato dai bagnanti proviene da Il Fatto Quotidiano.

Lasciano i figli a casa da soli - loro incendiano l'appartamento a Celle Ligure. Denunciati i genitori : Lasciano i figli minorenni a casa da soli e loro pensano bene di incendiare casa. È successo a Celle Ligure, nel savonese in un appartamento affittato per le vacanze. I genitori e la zia ultraottantenne sono stati Denunciati per abbandono di minori. Tutto è successo in una manciata di minuti. La coppia e la zia si sono allontanati per una passeggiata lasciando i due ragazzini - uno di 14 e l'altro di 13 anni - da soli in casa.Con ...