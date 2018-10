Celiachia | nasce la linea Giusto Senza Glutine di Giuliani

romadailynews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Laè un’intolleranza permanente al, complesso proteico contenuto in molti cereali (come frumento, farro, segale, kamut, orzo e altri cereali minori). Ilè presente nel pane, nella pasta, nei biscotti, nella pizza e in ogni altro alimento prodotto con tali cereali. Il paziente celiaco, sia quando la diagnosi avviene da piccoli che in età adulta,con una predisposizione genetica, necessaria ma non sufficiente a favorire la manifestazione patologica. I geni in questione appartengono al complesso maggiore di istocompatibilità e sono presenti nel 30% della popolazione. La, la cui incidenza è cresciuta esponenzialmente negli ultimi quarant’anni a causa di un maggiore inserimento dei carboidrati nella dieta, compare quando il soggetto predisposto ingerisce il. L’unica terapia al momento efficace è la dieta priva di, da seguire in ...