Cecilia su Francesco Monte e Giulia Salemi | ‘Questa ragazza ha un problema con la mia

Cecilia Rodriguez su Francesco Monte e Giulia Salemi : ‘Questa ragazza ha un problema con la mia famiglia’ : Non voleranno gli stracci in prima serata, mettiamoci l’anima in pace: “Si me l’hanno chiesto, mi hanno chiamato, ma non mi sembra il caso di entrare. Io a lui ho già detto tutto quello che gli dovevo dire. Purtroppo ci siamo lasciati in un contesto sbagliatissimo, l’ho già detto un milione di volte, ma è andata così”. Ospite in una puntata di Casa Signorini (qui il video) Cecilia Rodriguez tenta di mettere un argine al fiume del gossip, ...

Cecilia Rodriguez e le lacrime di Francesco Monte : "Ha fatto parte della mia vita”" : L"edizione numero tre del GF Vip sta entrando nel vivo, anche se gli ascolti stentano ancora a decollare. All"interno della Casa i legami cominciano a farsi più stretti e i concorrenti svelano i loro punti deboli. In merito alle lacrime di Francesco Monte, che soffre ancora per la fine della storia con Cecilia Rodriguez, scende in campo l"attuale compagna di Ignazio Moser.Intervenuta a "Casa Signorini", la showgirl ha commentato la crisi emotiva ...

Cecilia Rodriguez commenta le lacrime di Francesco Monte : “Non mi è indifferente” : Cecilia Rodriguez parla di Francesco Monte a Casa Signorini Cecilia Rodriguez ha commentato le lacrime di Francesco Monte. Ieri, durante la diretta del Grande Fratello Vip, l’ex tronista si è commosso per aver ricordato la sua mamma, persa non molti anni fa. Ma recentemente Francesco ha pianto anche per la sua ex fidanzata storica: Cecilia. […] L'articolo Cecilia Rodriguez commenta le lacrime di Francesco Monte: “Non mi è ...

Grande Fratello Vip 2018 - Francesco Monte chiude con Cecilia Rodriguez : «Non la amo più» : Per Francesco Monte la settimana appena trascorsa non è stata semplice. L'ex di Cecilia Rodriguez ha avuto un crollo emotivo e tra le lacrime ha raccontato al Grande Fratello Vip 2018 il suo dolore. A ...

Francesco Monte di fronte a Cecilia : il gesto del GF Vip fa infuriare il pubblico : Francesco Monte al Grande Fratello Vip: un gesto di Ilary Blasi scatena i fan del gieffino Francesco Monte al Grande Fratello Vip si è lasciato andare a un lungo sfogo. Le lacrime dell’ex tronista di Uomini e Donne hanno commosso un po’ tutti i suoi fan. Ma un gesto del programma non è proprio stato […] L'articolo Francesco Monte di fronte a Cecilia: il gesto del GF Vip fa infuriare il pubblico proviene da Gossip e Tv.

Francesco Monte al GFVip su Cecilia Rodriguez : “Non la amo più” : Francesco Monte dopo lo sfogo di questa settimana per Cecilia Rodriguez, fa chiarezza finalmente Per Francesco Monte la settimana appena trascorsa non è stata semplice. L’ex di Cecilia Rodriguez ha avuto un crollo emotivo e tra le lacrime ha raccontato al Grande Fratello Vip 2018 il suo dolore. A consolarlo però ci ha pensato Giulia Salemi. Durante la diretta della terza puntata che stiamo seguendo live su Leggo.it Ilary ha voluto ...

GF Vip 3 - Francesco Monte commosso : "Cecilia Rodriguez? Una ferita ancora aperta - ma non sono più innamorato" (video) : Francesco Monte in lacrime nei primi minuti della terza diretta del Grande Fratello Vip 3. È un pianto di commozione, che arriva al termine di una settimana durissima, in cui il tarantino ha sofferto per il ricordo di Cecilia Rodriguez, del tradimento subito in diretta nazionale e della rottura fra i due.Da solo in una stanza, con una gigantografia della modella argentina davanti a lui, l'ex tronista ha rivelato a Ilary Blasi ha rivelato ...

