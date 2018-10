Cecilia Rodriguez su Francesco Monte e Giulia Salemi | ‘Questa ragazza ha un problema con

tvzap.kataweb

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Non voleranno gli stracci in prima serata, mettiamoci l’anima in pace: “Si me l’hanno chiesto, mi hanno chiamato, ma non mi sembra il caso di entrare. Io a lui ho già detto tutto quello che gli dovevo dire. Purtroppo ci siamo lasciati in un contesto sbagliatissimo, l’ho già detto un milione di volte, ma è andata così”. Ospite in una puntata di Casa Signorini (qui il video)tenta di mettere un argine al fiume del gossip, spiegando perché non ha intenzione di entrare nella casa del Grande Fratello Vip per un faccia a faccia con, dopo averlo lasciato esattamente in quella stessa casa un anno fa in diretta tv. La situazione attuale in breve: lei è innamoratissima del suo fidanzato con cui sta da quasi un anno, lui cerca di consolarsi come può con(dopo altri maldestri tentativi di ritrovare l’amore come la liaison con Paola di Benedetto) ma ...