C' è un Pd che vuole Minniti segretario E il congresso forse diventa un cosa seria

Pisa - la giunta di centro-destra si spacca sulla Moschea. Lega : “Chi la vuole si deve dimettere” : La moschea a Pisa non s’ha da fare e chi non è d’accordo “si deve dimettere”. Dopo soli quattro mesi dal suo insediamento, è proprio sul tema della costruzione del luogo di culto nel quartiere di Porta a Lucca che si apre la prima crisi della giunta guidata dal sindaco della Lega, Michele Conti: durante il consiglio comunale di martedì pomeriggio, l’assessore all’Urbanistica del Comune di Pisa, Massimo Dringoli, ha spiegato che se le verifiche ...

Nasce ‘Forza Salvini’ - corrente che vuole sostenere il governo. Forza Italia sospende il promotore : All’interno di Montecitorio si è svolta la conferenza stampa di presentazione di ‘Forza Salvini‘, corrente di Forza Italia che sostiene la necessità di appoggiare l’attuale governo riconoscendo il leader della Lega come guida per il centro-destra. “Questa iniziativa parte dalla base di Forza Italia – ha spiegato Pietro Spizzirri, del Club Forza Italia Calabria -. Il partito sta portando avanti una linea ...

MINISTERO CONTRO I SUCIDI/ Theresa May vuole anche testare il grado di felicità dei bambini : Nasce nel Regno Unito una nuova branchia del MINISTERO della sanità, è stata infatti nominata la viceministra CONTRO i suicidi, ecco di cosa si tratta(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 14:47:00 GMT)

MotoGp – Dal calcio di Rossi all’incidente con Jorge - il padre di Lorenzo furioso : “Marquez fa quello che cazzo vuole” : Chicho Lorenzo ha attaccato duramente Marc Marquez, accusandolo di compiere volontariamente gesti sconsiderati in pista Jorge Lorenzo pare abbia messo una pietra sopra all’incidente avvenuto al via ad Aragon, quando una manovra di Marquez costrinse lo spagnolo a finire a terra procurandosi una frattura al piede. Una situazione che aveva mandato su tutte le furie il ducatista, calmatosi leggermente dopo la telefonata ricevuta dal ...

In difesa di Cristina Parodi - che la Lega vuole cacciare dalla Rai : Cristina Parodi (foto: Lapresse) Vediamo, cosa ha mai detto Cristina Parodi, notissima conduttrice – al momento alla Prima volta, la domenica su Rai1 alle 17,45 – ed evidentemente colpevole di essere la moglie del sindaco Pd di Bergamo Giorgio Gori. Ospite ai Lunatici, trasmissione che occupa la notta di Radio2 dall’1.30 alle 6 condotta da Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio, la 53enne giornalista ha spiegato che “il successo di Salvini è dovuto ...

Lettera di un papà testone - che non vuole perdere la sua Francesca per la seconda volta : Francesca aveva 24 anni quando è morta per un Linfoma non Hodgkin. Stava lavorando alla sua tesi di laurea sull'alimentazione durante la terapia oncologica, ma non è riuscita a portarla a termine. Il padre, Marco Pirozzi, ha deciso di terminarla e pubblicarla, facendola diventare un libro "Il Cibo Ideale", arricchita da contributi di dietologi e chef stellati.A mesi dall'uscita del libro, Marco ha ancora un obiettivo: finanziare ...

Perché Susanna Camusso vuole Maurizio Landini come suo successore alla guida della Cgil : In un video su Facebook Susanna Camusso spiega Perché Maurizio Landini è stato scelto come suo successore: "Risponde a quei principi di autonomia e dell'organizzazione, di capacità di costruire dei processi di squadra in cui di cui crediamo sia abbia un gran bisogno''. Fonti sindacali hanno parlato di uno 'strappo'.Continua a leggere

Cosa pensa Angela Merkel? Perché Berlino sta ancora "pesando" il Governo italiano e non vuole esporsi : Cosa pensa Angela Merkel della situazione italiana? Con la Commissione Ue in prima linea per provare ad arginare la spaccatura di Roma rispetto alle regole, con Emmanuel Macron che si intesta la battaglia contro Matteo Salvini e i sovranismi, Berlino sceglie invece la linea morbida, non si esprime ufficialmente, ammorbidisce quando c'è da ammorbidire e rifugge qualsiasi tipo di scontro frontale nonostante le diverse vedute, tende anzi la ...

Nasce “Forza Salvini” - la corrente di Forza Italia che vuole sostenere il leader della Lega : La corrente "popolare e populista" di Forza Italia, "Forza Salvini", è stata promossa da Pietro Spizzirri, vicecoordinatore nazionale e coordinatore regionale dei club FI della Calabria, e si propone di "sostenere la Lega di Salvini al governo del Paese, in linea con la tradizionale alleanza di centrodestra e con i valori ed i principi ispiratori originari del movimento azzurro e di Silvio Berlusconi, quali sicurezza, dignità della persona, ...

chelsea - Morata : “Se Hazard vuole il Real c’è poco da fare” : Parole che preoccupano l’ambiente del Chelsea quelle di Alvaro Morata. L’attaccante dei blues, secondo quanto riferisce l’edizione odierna del “Sun”, ha parlato di mercato e del suo compagno di squadra Eden Hazard. “Hazard è un grandissimo calciatore – le parole dello spagnolo riportare dal Sun -, uno che può essere impiegato in qualsiasi posizione. Se però ha […] L'articolo Chelsea, Morata: ...

Di Maio : “Bankitalia vuole un governo che non tocchi la Fornero? Si candidi alle elezioni” : Il vicepremier Luigi Di Maio critica la posizione di Bankitalia sul Def e ironizza: "Se Bankitalia vuole un governo che non tocca la Fornero, la prossima si volta si presenti alle elezioni con questo programma. Nessun italiano ha mai votato per la Fornero. È stato un esproprio di diritti e democrazia che viene rimborsato. Giustizia è fatta. Indietro non si torna".Continua a leggere

LA SENZATETTO che vuole ANDARE IN CARCERE/ Chiede al giudice di essere arrestata : vuole mangiare e lavarsi : Una donna che viveva di elemosina per la strada ha morso la mano a un carabiniere e una volta davanti al giudice ha chiesto di essere messa in CARCERE così da poter finalmente mangiare (Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 14:26:00 GMT)

Maria De Filippi - il nome pazzesco che vuole ad Amici : 'Glielo chiedo ogni anno' : Maria De Filippi è impegnatissima nella campagna acquisti per Amici 18 è iniziata. Il sito TvBlog racconta che uno dei nomi che Maria vorrebbe tanto è quello della cantante Giorgia. Durante programma ...