Causa degli accordi patrimoniali dei coniugi in sede di separazione e divorzio

Autostrade valuta di fare Causa. Patuano : "Decideremo nell'interesse degli azionisti - ma anche dei genovesi" : "La società prenderà le sue decisioni nell'interesse degli azionisti, ma anche dei genovesi". Marco Patuano, amministratore delegato di Edizione, holding della famiglia Benetton, risponde così - su La Stampa - a chi gli chiede se Autostrade per l'Italia farà causa contro l'eventuale revoca della concessione del tratto di strada su cui sorgeva il ponte Morandi. Non dà risposte precise ma lascia intendere che la ...

Narcolessia - scoperta Causa degli attacchi di sonno incontrollabili : “I linfociti T danneggiano un neurotrasmettitore” : Gli attacchi di sonno incontrollabili sono dovuti alla cancellazione di un messaggero chimico nel cervello da parte delle cellule del sistema immunitario. La scoperta sulla causa alla radice della Narcolessia è merito di una ricerca condotta in Svizzera da ricercatori italiani e pubblicata sulla rivista Nature. Gli scienziati – che hanno lavorato in collaborazione con l’Istituto di ricerca in Biomedicina di Bellinzona (affiliato ...

Fabrizio Corona - Zoe Cristofoli : addio a Causa degli sms con Patrizia Bonetti : Non è Belen, che è tornata single dopo la rottura definitiva con Andrea Iannone, la causa della rottura tra Fabrizio Corona e la sua nuova fidanzata, la tatuatissima influencer Zoe Cristofoli. La vera “pietra dello scandalo” è invece la modella Patrizia Bonetti, 22 anni, ex concorrente del Grande Fratello ed ex di Gianluca Vacchi e Stefano Ricucci.prosegui la letturaFabrizio Corona - Zoe Cristofoli: addio a causa degli sms con Patrizia ...

Albano e Cristel Carrisi a Verissimo. Emozioni e lacrime. La giovane ha lasciato il mondo della musica a Causa degli haters e fa il tifo per Aurora Ramazzotti : La figlia di Albano e Romina, Cristel Carrisi a Verissimo: le parole su Aurora Ramazzotti A due anni dall’ultima esperienza in Rai come conduttrice, Cristel Carrisi è tornata in tv. La figlia di Albano e Romina è stata ospite della prima puntata di Verissimo. Con lei pure il padre cantante, felice di essere diventato nonno. Negli ultimi due anni Cristel si è infatti sposata con il fidanzato storico Davor Luksic ed è diventata mamma del piccolo ...

Donald Trump ha negato – senza prove – che siano morte 3.000 persone a Porto Rico a Causa degli uragani : Sostiene che ci sia stato un complotto "dei Democratici", per gonfiare il numero delle persone morte The post Donald Trump ha negato – senza prove – che siano morte 3.000 persone a Porto Rico a causa degli uragani appeared first on Il Post.

Archeologia - un clima freddo e secco sarebbe la Causa della scomparsa degli uomini di Neanderthal : Antiche periodi di clima freddo e secco hanno aiutato la nostra specie a sostituire quella dei Neanderthal in Europa. È quanto suggerisce un nuovo studio, guidato da Michael Staubwasser (Università di Colonia, Germania) e pubblicato su Proceedings of the National Academy of Sciences. I ricercatori hanno scoperto che questi periodi freddi sono coincisi con l’apparente scomparsa dei nostri cugini evolutivi in diverse parti del continente, seguita ...

Tracciamento della posizione degli utenti - parte la Causa contro Google : Ufficio di Google a Washington, DC, USA (Foto: Andrew Harrer/Bloomberg via Getty Images) Lo scorso 13 agosto un’indagine di Associated Press, vidimata da alcuni ricercatori di Princeton, ha permesso di stabilire che Google traccia i movimenti degli utenti anche quando la cronologia delle posizioni è disattivata. Una posizione scomoda per Mountain View, denunciata dal cittadino californiano Napoleon Patacsil per avere violato le leggi sulla ...