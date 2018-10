Cassano subito decisivo con l’Entella | tre assist | Fantantantio può tornare protagonista

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Antoniosi rimette in gioco. L'attaccante barese si candida ad esserefino alla fine della stagione, la Serie A ha chiuso la porta a Fantantonio che per questo motivo ha deciso di sposare il progetto dell'Entella. Durante la prima amichevole con la Virtus ha messo in mostra il suo talento, senza trovare il gol ma piazzando treche confermano le grandi qualità. Ovviamente l'attaccante non è al massimo della forma ma tra 2-3 settimane potrebbe avvicinarsi alla migliore condizione e provare a trascinare l'Entella. In questi giorni l'Entella è impegnata su situazioni fuori dal campo, in ballo c'è la riammissione in Serie B.