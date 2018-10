Caso Ronaldo | Der Spiegel rilancia | Nessun hacker | abbiamo centinaia di documenti

Caso Ronaldo - cosa rischia CR7 : Il Caso Ronaldo tiene banco sulle testate sportive e non di mezzo mondo. L'ultimo capitolo riguarda la rivelazione del quotidiano portoghese 'Correio da Manha', secondo cui sarebbe stato il Real Madrid a convincere l'attaccante a siglare il patto di riservatezza con ...

Le reazioni alle accuse di stupro a Ronaldo sono un triste Caso di tifo : ... che ha nella competizione la sua ragion d'essere, piuttosto che con un club dell'uncinetto"come dimostrano in effetti i casi di cronaca con protagoniste le tifoserie calcistiche di mezzo mondo. ...

Caso Ronaldo : le carte della difesa contro l'accusa di stupro : I legali del portoghese all'attacco contro giornali e Kathryn Mayorga. Documenti falsi, manipolati, il giallo dell'accordo e il rapporto consensuale

Cristiano Ronaldo e le accuse di stupro - il Caso esploso per un clamoroso 'no' della Juventus? : È la domanda che si pongono tutti da quando Cristiano Ronaldo è stato accusato di stupro: perché Kathryn Mayorga ha aspettato nove anni per denunciare il fatto pubblicamente? A dare una risposta al ...

Caso Cristiano Ronaldo - parla il legale : 'Documenti distorti - rapporto consensuale' : Dopo la riapertura del Caso di presunto stupro di Cristiano Ronaldo ai danni dell'ex modella statunitense Kathryn Mayorga - risalente al 2009 - il legale del portoghese, Peter Christiansen, ha voluto ...

Caso Cristiano Ronaldo - parla l’avvocato di CR7 : “ecco la nostra verità” : L’avvocato di Cristiano Ronaldo è stato costretto ad intervenire a difesa del calciatore della Juventus dopo le accuse di questi giorni “Ancora una volta, a scanso di equivoci, ripeto: la posizione di Cristiano Ronaldo è sempre stata e continua ad essere che quello che è successo nel 2009 a Las Vegas è stato totalmente consensuale“. Lo afferma l’avvocato di Cristiano Ronaldo, Peter Christiansen, in una nota. ...

La stampa portoghese sul Caso Ronaldo : “Fu il Real Madrid a suggerire di pagare la donna” : Ci sarebbe il Real Madrid dietro il patto di riservatezza siglato nove anni fa da Cristiano Ronaldo con Kathryn Mayorga, la modella americana che lo accusa di stupro. Lo sostiene il quotidiano portoghese Correio da Manha, che riporta un ampio resoconto sull’incontro a Lisbona tra il giocatore e i suoi legali....

Vittorio Feltri a gamba tesa sul Caso Cristiano Ronaldo : “impossibile che un marcantonio come lui aggredisca una sciacquetta” : Vittorio Feltri commenta il caso che vede nella bufera Cristiano Ronaldo, il portoghese è accusato di stupro da Kathryn Mayorga Il giornalista e direttore di ‘Libero’ Vittorio Feltri è noto per non mandarle a dire nei suoi editoriali. Il 75enne bergamasco non si è risparmiato duri attacchi neanche sul ‘caso Cristiano Ronaldo’, per cui ha palesato la sua opinione in un articolo di ‘TuttoSport’. Feltri, ...

Caso Cristiano Ronaldo : 'Le prove sono qui a Las Vegas' : NEW YORK - Non sarebbero spariti. Né il verbale né gli indumenti che Kathryn Mayorga avrebbe consegnato alla polizia il giorno dopo la presunta violenza sessuale. Il portavoce del Dipartimento di ...

Le notizie del giorno – Il Caso Cristiano Ronaldo e la sentenza di Serie B : Le notizie del giorno – Cristiano Ronaldo sta trascinando la Juventus con grandi prestazioni ma il calciatore portoghese deve fare i conti anche con qualche problema extra-calcistico. Spuntano infatti altre tre donne che accusano il calciatore di molestie, dopo quelle della modella Kathryn Mayorga, che sostiene di essere stata violentata, spuntano altre tre donne, una sosterrebbe di essere stata violentata dopo un party, la seconda ...

Caso molestie - Ruby : "Io con Cristiano Ronaldo? E' una fake news" : Milano, 9 ottobre 2018 - " Io con Ronaldo? E' una fake news ". Karima El Mahorough, meglio nota come Ruby, smentisce attraverso il suo avvocato Paola Boccardi, di avere avuto un rapporto sessuale con ...

Caso Cristiano Ronaldo - viaggio improvviso in Portogallo per CR7 : previsto un incontro con i suoi legali : L’attaccante della Juventus è volato a Lisbona per parlare con i legali che lo difendono dalle accuse della modella Kathryn Mayorga viaggio a Lisbona per Cristiano Ronaldo, impegnato in una serie di incontri con gli avvocati che lo difendono dalle accuse di violenza sessuale avanzate dalla modella americana Kathryn Mayorga. E’ quanto riporta il quotidiano portoghese ‘Correio da Manha’, la vicenda risale al 2009 e si ...

Caso Ronaldo - altre tre donne lo accusano - ma c’è un movimento che lo difende : L'infanziaLa scaramanziaLe passioniLa dietaI trofeiIl conto in bancaAmore e figliLa cura del corpoI punti deboliStaff e social«altre tre donne, oltre Kathryn Mayorga, accusano Cristiano Ronaldo». È sempre Leslie Stoval a parlare e accusare, è sempre l’avvocata che difende l’ex modella che dice di essere stata violentata da CR7 nel 2009 a Las Vegas. Solo che per il Caso della Mayorga esiste l’accordo per il silenzio come prova dei fatti, ...

Caso Cristiano Ronaldo - Ruby tuona : “il mio nome strumentalizzato” : Ruby coinvolta nel Caso Cristiano Ronaldo? “Sono sconvolta. Ancora una volta vedo il mio nome strumentalizzato per altri fini” Cristiano Ronaldo al centro di un ben noto Caso di presunto stupro dopo la denuncia di Kathryn Mayorga. All’interno di tale querelle, nelle ultime ore è spuntato anche il nome di Ruby Rubacuori, nota alle cronache per la vicenda delle feste ad Arcore nella villa di Silvio Berlusconi. Ebbene, il ...