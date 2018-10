Caso Kokorin | parla il padre | ' Sa di aver sbagliato e chiede scusa Lui una persona prima

sport.sky

: Caso Kokorin, il padre: 'Chiedo scusa per quello che ha fatto mio figlio, è molto rammaricato' - Ultime Notizie Cal… - UNotizieCalcio : Caso Kokorin, il padre: 'Chiedo scusa per quello che ha fatto mio figlio, è molto rammaricato' - Ultime Notizie Cal… - RakovEV : RT @DiMarzio: Caso #Kokorin, il comunicato del padre: 'Mio figlio chiede scusa, sa di aver commesso un errore' - DiMarzio : Caso #Kokorin, il comunicato del padre: 'Mio figlio chiede scusa, sa di aver commesso un errore' -

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Una mattinata di autentica follia in un bar in Russia. Una colazione iniziata in compagnia del compagno di Nazionale Pavel Mamaev e finita in rissa. Aleksandrsta vivendo giorni di ansia e ...