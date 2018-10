Caso Cucchi | carabiniere imputato ammette il pestaggio

E' crollato il muro di gomma sul Caso Cucchi : Roma, 11 ott., askanews, - Un'altra verità per Stefano Cucchi. Nel processo bis per la morte del giovane geometra il pm Giovanni Musarò ha spiegato che uno degli imputati si è sfilato di fatto dal '...

Caso Stefano Cucchi : un carabiniere - “Anche il comandante sapeva” : Caso Stefano Cucchi – Svolta nel Caso ancora dibattuto a processo. Nella nuova udienza della Corte d’Assise, un militare ha sottolineato che anche il comandante sarebbe stato a conoscenza del pestaggio. Soddisfazione da parte della sorella di Stefano Cucchi: “Ora in tanti dovranno chiedere scusa”. Caso Stefano Cucchi, carabiniere punta il dito contro i due colleghi Colpo di scena durante l’udienza che si è tenuta ...

Caso Cucchi - il racconto del carabiniere : «Spinte e calci in faccia : tentai di fermarli» : «Gli dissi 'basta, che c...fate, non vi permettete». Queste le parole che Francesco Tedesco disse ai suoi colleghi carabinieri Di Bernardo e D'Alessandro (anche loro imputati come...

Caso Cucchi - in arrivo un vademecum e un maxi evento alla Sapienza contro gli abusi in divisa : "È una notizia dal valore incommensurabile", Riccardo Bucci avvocato di Alterego - Fabbrica dei diritti, associazione per l'informazione sui diritti e denuncia degli abusi, commenta così le ultime dichiarazioni di Francesco Tedesco che portano il processo Cucchi ad un punto di svolta. "Cambia la storia dei processi d'Italia, accende la luce sugli abusi in divisa - continua il legale - sono dichiarazioni fondamentali". Bucci ha la ...

Svolta nel Caso Cucchi - carabiniere confessa e accusa altri due colleghi per il pestaggioLa sorella Ilaria : "Il muro è stato abbattuto" : Colpo di scena a inizio udienza del processo che vede cinque carabinieri imputati per la vicenda della morte di Stefano Cucchi. Uno dei militari, Francesco Tedesco, in una denuncia ha ricostruito i fatti di quella notte e ha "chiamato in causa" due dei militari imputati per il pestaggio

Svolta nel Caso Cucchi - uno dei carabinieri confessa e accusa 2 colleghi del pestaggio : Colpo di scena nel processo sulla tragica morte di Stefano Cucchi, il giovane geometra romano deceduto all’ospedale Pertini della Capitale dopo essere stato picchiato e arrestato il 16 ottobre 2009 per detenzione di droga. Uo dei cinque carabinieri imputati, Francesco Tedesco, in una denuncia del 20 giugno scorso e in tre interrogatori successivi r...