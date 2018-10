Caso CR7 | il direttore esecutivo di CM | «Notizia verificata | sorpresi dal Real»

Caso Ronaldo - il Der Spiegel respinge le accuse dei legali di CR7 : “abbiamo centinaia di documenti attendibili” : Il quotidiano tedesco ha respinto le accuse dei legali del portoghese, sottolineando di essere in possesso di numerosi documenti sul Caso dello stupro E’ guerra aperta tra i legali di Cristiano Ronaldo e il quotidiano tedesco Der Spiegel, il primo che ha pubblicato la notizia dello stupro del portoghese nei confronti di Kathryn Mayorga. Gli avvocati hanno accusato il giornale di aver diramato notizie false, ricevendo una risposta ...

Caso Ronaldo - il Real Madrid : nessuna pressione su CR7 per pagare Mayorga : «Il Real Madrid non era a conoscenza del fatto e quindi, non poteva esercitare alcuna pressione per qualcosa che assolutamente non sapeva» L'articolo Caso Ronaldo, il Real Madrid: nessuna pressione su CR7 per pagare Mayorga è stato Realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Ronaldo - cosa rischia CR7 : Il Caso Ronaldo tiene banco sulle testate sportive e non di mezzo mondo. L'ultimo capitolo riguarda la rivelazione del quotidiano portoghese 'Correio da Manha', secondo cui sarebbe stato il Real Madrid a convincere l'attaccante a siglare il patto di riservatezza con ...

Caso CR7 - il legale : «Carte manipolate : nessuna ammissione di colpa» : Secondo il legale il rapporto fu "assolutamente consensuale" e l'accordo di riservatezza che seguì non ha alcun significato "di ammissione di colpa". L'articolo Caso CR7, il legale: «Carte manipolate: nessuna ammissione di colpa» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Caso Cristiano Ronaldo - parla l’avvocato di CR7 : “ecco la nostra verità” : L’avvocato di Cristiano Ronaldo è stato costretto ad intervenire a difesa del calciatore della Juventus dopo le accuse di questi giorni “Ancora una volta, a scanso di equivoci, ripeto: la posizione di Cristiano Ronaldo è sempre stata e continua ad essere che quello che è successo nel 2009 a Las Vegas è stato totalmente consensuale“. Lo afferma l’avvocato di Cristiano Ronaldo, Peter Christiansen, in una nota. ...

Caso CR7 : "Il Real spinse per un patto di riserbo" : Ci sarebbe il Real Madrid dietro il patto di riservatezza siglato nove anni fa da Cristiano Ronaldo con Kathryn Mayorga, la modella americana che lo accusa di stupro . Lo sostiene il quotidiano ...

Caso Cristiano Ronaldo - viaggio improvviso in Portogallo per CR7 : previsto un incontro con i suoi legali : L’attaccante della Juventus è volato a Lisbona per parlare con i legali che lo difendono dalle accuse della modella Kathryn Mayorga viaggio a Lisbona per Cristiano Ronaldo, impegnato in una serie di incontri con gli avvocati che lo difendono dalle accuse di violenza sessuale avanzate dalla modella americana Kathryn Mayorga. E’ quanto riporta il quotidiano portoghese ‘Correio da Manha’, la vicenda risale al 2009 e si ...

Dal futuro di Marotta al Caso Ronaldo - Paratici sicuro : “non mi sorprenderei se andasse all’Inter - mentre su CR7…” : Paratici non ha dubbi sulla situazione della Juventus sul caso Ronaldo: le parole del dirigente bianconero su CR7 e sull’addio di Marotta Paratici, dirigente della Juventus, è stato protagonista oggi a Rieti, per ritirare il Premio Scopigno. Un’occasione per fare un po’ di chiarezza sull’addio di Marotta al club bianconero e della situazione complicata che la squadra sta affrontando viste le accuse al suo nuovo ...

Caso Cristiano Ronaldo : la lettera di Kathryn Mayorga che potrebbe inguaiare CR7 : Cristiano Ronaldo alle prese con la nuova denuncia per stupro da parte di Kathryn Mayorga: c’è di mezzo una lettera che potrebbe essere molto importante Cristiano Ronaldo è al centro di un Caso di presunto stupro risalente al 2009, che è tornato a far molto discutere a seguito di una nuova denuncia da parte della donna che lo accusa: Kathryn Mayorga. CR7 avrebbe firmato assieme alla donna un accordo extra-giudiziale per chiudere la ...

Caso CR7 - sponsor a rischio : «Siamo profondamente preoccupati» : Le accuse di violenza sessuali fanno tremare l'impero di Cristiano Ronaldo: gli sponsor sono «preoccupati». L'articolo Caso CR7, sponsor a rischio: «Siamo profondamente preoccupati» è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo accusato di stupro nel 2009 da una donna a Las Vegas. La polizia riapre il Caso. CR7 : 'Fake news' : La polizia di Las Vegas ha deciso di riaprire un caso di presunto stupro ai danni di Kathryn Mayorga, una donna americana che giovedì della scorsa settimana ha avviato una causa legale nel tribunale ...