ilsole24ore

: #Carige è la prima vittima dello #spread. La banca genovese, già in grosse difficoltà, crolla dopo l’allarme defaul… - GabrieleMeoni : #Carige è la prima vittima dello #spread. La banca genovese, già in grosse difficoltà, crolla dopo l’allarme defaul… - columbus63 : Carige crolla dopo l’allarme default di Fitch -

(Di giovedì 11 ottobre 2018)dell’8% in Borsadi. La banca genovese in apertura registra un -10% teorico poi scivola dell’8%essere entrata in negoziazione.Mercoledì seraha tagliato il rating di lungo termine di Bancaportandola a "CCC-" dal precedente "B-" e abbassando quindi di un altro gradino il merito di credito dell'istituto ligure. Nonostante tale livello non rientri più nella categoria "investment grade", cioè affidabile nella capacità di ripagare le proprie emissioni obbligazionarie, l'agenzia americana ha inoltre assegnato anche un "rating watch" negativo in quanto le prospettive sono di un peggioramento.