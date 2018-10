Carburanti | cambiano nomi da oggi Benzina | gpl | metano e diesel | i prezzi invariati | li

I Carburanti cambiano nome : tutte le novità in vigore dal 12 ottobre : I carburanti cambiano nome. Addio a metano, verde, gpl e gasolio. Da domani, 12 ottobre, arrivano etichette tonde o quadrate

Carburanti - cambiano le diciture di diesel e benzina : cambiano i nomi dei vari Carburanti che utilizziamo solitamente per le nostre autovetture. Dalla prossima settimana si passerà alla direttiva Dafi sui Carburanti, e queste norme varranno per tutta l'Europa: sui distributori di carburante e nello sportellino che copre il tappo del serbatoio, la "verde" si chiamerà E10, mentre il "gasolio" verrà espresso con la dicitura B10, insieme a molte altre. ...Continua a leggere