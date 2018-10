Branko di ottobre : Gemelli metti al sicuro la carriera - Capricorno situazione movimentata : La forma fisica resta molto buona, ma non dovete esagerare: approfittate di queste stelle per darvi una regolata all'alimentazione, praticate soltanto sport adatto alla vostra età e al vostro stato ...

OROSCOPO DI PAOLO FOX - CLASSIFICA SETTIMANALE 7-12 OTTOBRE / Oggi quali al top Capricorno - Pesci o Acquario? : PAOLO Fox, OROSCOPO di Oggi e CLASSIFICA SETTIMANALE dal 7 al 12 OTTOBRE 2018 su DiPiù Tv. Previsioni segno per segno: amore in arrivo per la Vergine, Toro diffidente.(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 09:37:00 GMT)

Paolo Fox / Oroscopo e previsioni di oggi 6 ottobre 2018 : Scorpione e Capricorno - quali i segni al top? : Oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 6 ottobre 2018 e le previsioni della giornata segno per segno: cielo passionale per i Pesci, Toro periodo nero. Scoprione soprese dal 12 del mese(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 11:25:00 GMT)

Capricorno : “Stanotte qualcuno mi ha parlato, e mi ha detto la verità”, scrive la poeta Doeianne Laux. “Avrei dovuto trovare la forza di alzarmi e scriverla, ma era tardi ed ero esausta. Ora ne ricordo solo il gusto”. Ti offro questi pensieri,... Leggi

PAOLO FOX/ Oroscopo e previsioni di oggi 29 settembre 2018 : Capricorno - Bilancia - Pesci e gli altri segni : Oroscopo di LatteMiele, oggi sabato 29 settembre 2018, previsioni segno per segno di PAOLO Fox: Scorpione grande volontà ma potrebbe non bastare, Sagittario protagonista, gli altri?(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 09:23:00 GMT)

Branko di ottobre : Gemelli controlla l'alimentazione - Capricorno il tuo attivismo infastidisce : La forma fisica resta molto buona, ma non dovete esagerare: approfittate di queste stelle per darvi una regolata all'alimentazione, praticate soltanto sport adatto alla vostra età e al vostro stato ...

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 27 settembre 2018 : Capricorno grande energia - gli altri segni? : Paolo Fox, Oroscopo di oggi giovedì 27 settembre 2018, Previsioni segno per segno di LatteMiele: Gemelli né carne né pesce, Sagittario in forte calo, quali sono i segni al top?(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 21:49:00 GMT)

Capricorno : L’ottantunenne James Harrison, Capricorno, ha donato 1.173 volte il suo sangue, che è speciale. Gli scienziati lo hanno usato per realizzare un farmaco che previene l’eritroblastosi fetale e ha permesso di curare 2,4 milioni di bambini... Leggi

Paolo Fox/ Oroscopo e previsioni di oggi 26 settembre 2018 : Capricorno flop - Sagittario top - gli altri segni? : Oroscopo di Paolo Fox di oggi mercoledì 26 settembre 2018 a Lattemiele. previsioni segno per segno nel particolare: Capricorno flop, Sagittario top, gli altri?(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 06:01:00 GMT)

OROSCOPO PAOLO FOX / Previsioni di oggi 25 settembre 2018 : Capricorno Luna non più in opposizione : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi martedì 25 settembre 2018, Previsioni segno per segno a LatteMiele: Sagittario e Vergine al top, Toro e Cancro flop, gli altri segni?(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 17:22:00 GMT)

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 21 settembre 2018 : Capricorno taglio col passato - gli altri segni? : OROSCOPO di PAOLO Fox per oggi, 21 settembre 2018, Previsioni segno per segno ai microfoni di LatteMiele: vita movimentata per lo Scorpione, Toro in forte calo, gli altri segni?(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 21:38:00 GMT)

Capricorno : La blogger Sage Grace offre ai suoi lettori un elenco di aggettivi con cui definirla. Eccone alcuni: abbagliante, seducente, sublime e magnifica. Ti dispiace se attribuisco questi aggettivi anche a te, Capricorno? E vorrei aggiungerne altri:... Leggi

PAOLO FOX/ Oroscopo e previsioni di oggi 17 settembre 2018 : Capricorno - Pesci che giornata sarà? : Oroscopo PAOLO Fox, oggi lunedì 17 settembre 2018, previsioni segno per segno ai microfoni di LatteMiele: Pesci agitati e molto ansiosi, Ariete in crescita, gli altri segni?(Pubblicato il Mon, 17 Sep 2018 09:04:00 GMT)

Oroscopo Paolo Fox - classifica settimanale 16-21 Settembre / Previsioni : Capricorno - Scorpione chi è al top? : Paolo Fox, Oroscopo di oggi e classifica settimanale dal 16 al 21 Settembre 2018 su DiPiù Tv. Previsioni segno per segno: Venere sorride a Vergine e Scorpione. Leone sotto pressione.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 15:57:00 GMT)