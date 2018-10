Capitano dell'Entella : "Fateci giocare" : ANSA, - CHIAVARI, GENOVA,, 11 OTT - "Non ne possiamo più di non giocare, un altro rinvio è inconcepibile. Stiamo vivendo il peggior incubo sportivo". Il Capitano della Virtus Entella, Luca Nizzetto, ...

Infortunio De Rossi / Frattura della quinta falange del piede sinistro per il Capitano della Roma : Daniele De Rossi Infortunio, il capitano della Roma ha riportato la Frattura della quinta falange pRossimale del piede sinistro. Per stabilire i tempi di recupero diversi fattori da valutare(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 16:01:00 GMT)

Un Capitano – Totti al Colosseo - speciale Sky Sport dedicato alla leggenda della Roma : Un lungo speciale dedicato a una leggenda del calcio, simbolo di una squadra e di una città intera. In onda stasera, alle 23.15 su Sky Sport Serie A, e domani, alle 23.30 su Sky Sport Uno, “Un capitano – Totti al Colosseo”: le immagini della straordinaria presentazione dell’autobiografia di Francesco Totti, ...

Ryder Cup di golf - il Capitano dell’Europa Thomas Bjorn dovrà tatuarsi per “scommessa” dopo la vittoria : Thomas Bjorn, capitano dell’Europa nella Ryder Cup di golf, si tatuerà come da accordo con i componenti del suo team Il capitano della squadra europea della Ryder Cup di golf, Thomas Bjorn, ha preso molte buone decisioni durante il fine settimana, ma c’è ne è una che lo perseguiterà per sempre. Il danese ha promesso, prima dell’inizio del torneo, che si sarebbe fatto un tatuaggio se l’Europa avesse sconfitto gli ...

Al via le votazioni per scegliere la fascia di Capitano dell'Arezzo : appuntamento domani nel pre partita : Si terranno domani , nel pre partita di Arezzo-Arzachena, le votazioni per scegliere la fascia di capitano dell'Arezzo. Sono 44 i modelli fatti pervenire da tifosi e simpatizzanti al comitato ...

Un Capitano – Totti e il mistero delle ragazze in hotel : “Capello ci perquisì la camera - era furioso perchè…” : Estratto molto divertente contenuto in ‘Un Capitano’, autobiografia di Francesco Totti: l’ex Capitano della Roma racconta di quando Capello entrò in camera per vedere se i calciatori nascondessero delle ragazze Presentata nella notte di ieri, quella del suo compleanno, nello splendido scenario del Colosseo, l’autobiografia di Francesco Totti, ‘Un Capitano’, ha già conquistato tutti con degli estratti ...

Francesco Totti – Un Capitano - la FOTOGALLERY della festa dell’ex calciatore al Colosseo : Francesco Totti festeggia il suo compleanno e l’uscita del suo libro biografico al Colosseo, il grande party a cui si è presentato con la splendida moglie Ilary Blasi I 42 anni di Francesco Totti e l’uscita del suo libro biografico sono stati festeggiati dall’ex calciatore al Colosseo di Roma. Non sono un paarty di compleanno speciale per Er Pupone, ma anche la presentazione del nuovo libro in cui si raccontano episodi ...

Totti lascia la Roma?/ Le dimissioni dell'ex Capitano sul tavolo di Pallotta : l'indizio nella biografia : Totti lascia la Roma? Ultime notizie, le dimissioni dell'ex capitano giallorosso sul tavolo del presidente James Pallotta: ecco l'indizio della possibile rottura(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 15:22:00 GMT)

L’Uomo del Giorno : Cristian Ledesma - uomo simbolo e Capitano della Lazio : Cristian Ledesma è nato a Buenos Aires il 24 settembre 1982, è un calciatore argentino naturalizzato italiano, centrocampista del Pro Piacenza. Nasce in Argentina e precisamente a Buenos Aires, in un piccolo quartiere chiamato Morón. Vive nella capitale argentina per soli quattro anni, quando nel 1986, insieme ai suoi nove fratelli e i suoi genitori, si trasferisce a Puerto Madryn, in Patagonia, per cercare più fortuna.[1] La prima ...

Ciclismo - Mondiali 2018 : i convocati dell’Italia. Nibali Capitano - Moscon asso nella manica - assente Fabio Aru : Il CT Davide Cassani ha ufficializzato la formazione dell’Italia per i Mondiali 2018 di Ciclismo che si disputeranno domenica 30 settembre sul durissimo circuito di Innsbruck (Austria). Al via della prova iridata ci saranno otto azzurri, il nostro capitano sarà Vincenzo Nibali che nelle ultime settimane è parso in crescita di condizione dopo l’operazione alla decima vertebra toracica. La nostra Nazionale avrà però un importante asso ...

Francesco Totti/ Video - l'ex Capitano della Roma compie 42 anni e pubblica un libro (Che tempo che fa) : Francesco Totti, ex capitano della Roma e ora dirigente della squadra, sarà uno degli ospiti di Fabio Fazio nella prima puntata stagionale di Che tempo che fa, stasera su Rai 1.(pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 09:18:00 GMT)

Archeologia : i ricercatori sono vicini a trovare il relitto dell’Endeavour - la nave che portò il Capitano Cook in Australia nel 1770 : I ricercatori stanno analizzando un relitto a largo della costa del Rhode Island che potrebbe essere la nave utilizzata dal Capitano James Cook, esploratore del XVIII secolo, per solcare i mari del mondo. Il relitto è stato identificato dal Rhode Island Marine Archaeology Project, che guida le ricerche, e dall’Australian National Maritime Museum. È uno dei 13 relitti noti per essere stati nel porto vicino Newport, Rhode Island. Gli archeologi si ...

Mimmo Criscito cuore Genoa : “un onore essere Capitano nell’anno del 125° compleanno e della tragedia del Ponte Morandi” : Mimmo Criscito è tornato al Genoa prendendosi la fascia di capitano dopo la sua lunga militanza allo Zenit di San Pietroburgo “Già essere capitano del Genoa è pazzesco, farlo nell’anno del 125° compleanno e nell’anno della tragedia del Ponte Morandi lo è ancora di più“. Esordisce così Mimmo Criscito, parlando a Radio24 del suo ritorno al Genoa. Un ritorno tanto voluto dal calciatore, il quale adesso ha ritrovato la ...