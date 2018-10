Canottaggio | Olimpiadi Giovanili 2018 | i padroni di casa e l’Ucraina fanno festa nelle

LIVE Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 in DIRETTA : martedì 9 ottobre. Fantastico oro nel Canottaggio col due senza maschile di Zamariola-Castelnovo!!! Ceccon e Pirovano avanzano nel nuoto : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE delle Olimpiadi Giovanili 2018, terza giornata delle gare in programma a Buenos Aires (Argentina). Un day-3 in cui l’Italia va a caccia di altre medaglie d’oro, dopo essersi sbloccata ieri con la vittoria nella scherma di Davide di Veroli. Proprio dalla pedana potrebbe arrivare la terza medaglia di questa rassegna olimpica e questa volta con Filippo Macchi, che punta al podio nel fioretto ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : il due senza femminile chiude al quinto posto. Oro alla Grecia : Niente bis di medaglie per l’Italia del Canottaggio alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) non è riuscito ad emulare le gesta dei compagni di squadra ed ha chiuso la rassegna al quinto posto, dopo aver vinto la Finale B. Oro alla Grecia davanti a Repubblica Ceca e Romania. In Finale A le elleniche hanno chiuso in 1’40″00, ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : il due senza maschile rema nell’ORO!!! Azzurrini da sogno! : Riecheggiano le parole di Mameli, risuonano le note di Novaro a Buenos Aires: l’Italia del Canottaggio rema nell’oro alle Olimpiadi Giovanili in corso in Argentina! Il merito è del due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea) che ha vinto la Finale A e si è messo al collo la medaglia del metallo più pregiato. Gli Azzurrini sono venuti fuori nel momento più importante, vincendo prima la semifinale e ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : il due senza maschile dell’Italia vola in finale! : Ottime notizie per l’Italia del Canottaggio dalle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea), ha centrato il passaggio alla Finale A che si disputerà alle 21.44 italiane vincendo la seconda semifinale (bisognava arrivare tra le prime due) ed ottenendo il terzo crono complessivo. I due azzurrini hanno vinto in 1’31″19, bruciando sul traguardo la Romania ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : i due senza dell’Italia centrano le semifinali! : Buone notizie anche per l’Italia del Canottaggio dalle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi i due due equipaggi nostrani, il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea), hanno centrato il passaggio alle semifinali di domani. Nel due senza maschile Nicolas Castelnovo ed Alberto Zamariola hanno chiuso la ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : nel time trial Italia nelle retrovie con i due senza : Inizia così così l’esperienza dell’Italia del Canottaggio alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: oggi i due due equipaggi nostrani, il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea), hanno affrontato il time trial per definire le batterie di domani. Nel due senza maschile Nicolas Castelnovo ed Alberto ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : le speranze di medaglia dell’Italia. Nicolas Castelnovo ed Alberto Zamariola per coronare una fantastica stagione : Potrebbe arrivare una medaglia per l’Italia, che sarà presente alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires nel Canottaggio con due equipaggi: dal 7 al 10 ottobre il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea) andranno alla ricerca del podio. Gli azzurrini negli scorsi giorni hanno rifinito la preparazione verso ...

Canottaggio - Olimpiadi Giovanili 2018 : i convocati dell’Italia ai raggi X. In gara i due senza : L’Italia sarà presente alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires nel Canottaggio con due equipaggi: dal 7 al 10 ottobre il due senza femminile di Vittoria Tonoli (Garda Salò) e Khadija Alajdi Ed Idrissi (CUS Torino) ed il due senza maschile di Nicolas Castelnovo (Lario) ed Alberto Zamariola (Cerea) andranno alla ricerca di una medaglia. Gli azzurrini negli scorsi giorni hanno rifinito la preparazione verso l’importante appuntamento ...