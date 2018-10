Cannabis | via all’uso medico in Gran Bretagna già da novembre

Cannabis : in Sudafrica via libera all’uso privato : La Corte Suprema del Sudafrica ha legalizzato l’uso della Cannabis per gli adulti in luoghi privati. Si tratta di una sentenza storica, inoltre all’unanimità i giudici hanno anche legalizzato la possibilità di coltivare marijuana per consumo privato. Il governo Sudafricano si era opposto alla sua legalizzazione, sostenendo che la Cannabis sia “dannosa” per la salute. E non ha ancora commentato la sentenza che è ...