Camminata tra gli olivi | viaggio nel paesaggio italiano dell’olio

Domenica 28 ottobre in tutta Italia la “Camminata tra gli olivi” : È per Domenica 28 ottobre l’appuntamento 2018 della Camminata tra gli olivi, che nell’anno dedicato al Cibo Italiano torna con la seconda edizione per proporre nuovi itinerari e nuove suggestive passeggiate nell’Italia dell’olio extravergine. Quella creata l’anno scorso dall’Associazione Nazionale Città dell’olio è un’iniziativa che sposa perfettamente gli interessi del turismo enogastronomico, che nel 2017 cresce del 10% in un anno e incide ...