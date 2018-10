Camion contro barriere | chiusa To-Aosta

Maltempo Piemonte : Camion finisce contro le barriere - chiusa l’autostrada A5 Torino-Aosta : A causa di incidente stradale sul ponte di Quincinetto, l’Autostrada A5 Torino-Aosta è bloccata, in direzione del capoluogo valdostano dopo lo svincolo di Ivrea, tra Tavagnasco e Quincinetto: probabilmente a causa delle forti precipitazioni, un camion è andato a sbattere contro le barriere di cemento a lato del viadotto, abbattendole. La motrice del mezzo pesante si è ribaltata sulla carreggiata. Sul posto i vigili del fuoco e il personale ...

Milano - scontro fra moto e Camion : muore motociclista 27enne : E' successo in viale Brenta: strada chiusa e traffico in tilt. L'autista del camion portato in codice verde al Policlinico

Motociclista muore nello scontro con un Camion a Savigliano : Tragico incidente nel pomeriggio di martedì 9 ottobre a Savigliano, in provincia di Cuneo. Un Motociclista ha perso la vita nello scontro con un camion nei pressi dell'hotel Granbaita, in direzione ...

Venezia : Annone Veneto - scontro tra auto e Camion - ferite tre donne : Venezia, 8 ott. (AdnKronos) - I vigili del fuoco sono intervenuti stamane nei pressi dell’incrocio della SP 60 tra Via Paludi e l’incrocio della SS14 Via Triestina ad Annone Veneto per lo scontro frontale tra un’auto e un mezzo pesante: ferite tre donne a bordo del mezzo leggero. I pompieri arrivati

Morto sul colpo. Auto contro Camion - se n’è andato così. Era molto stimato : Tragico schianto nei pressi di Somma, nel comune di Terni lungo la strada che porta a Spoleto. Un’ Auto è finita contro un camion. A perdere la vita un imprenditore ternano del settore pompe funebri, Tarquinio Amati. L’uomo viaggiava a bordo di un fuoristrada Land Rover quando si è scontrato con un camion che da Spoleto scendeva verso Terni. L’impatto è stato violento e per l’uomo alla guida del fuoristrada non c’è stato ...

GR : Camion contro moto - 2 feriti gravi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Violento scontro tra Camion e tre auto : un morto e diversi feriti : L'impatto è avvenuto nel pomeriggio di lunedì 24 settembre lungo la strada statale 318 "di Valfabbrica" in provincia di...

Scontro tra pullman turisti e Camion : un morto : Incidente tra un pullman e un mezzo pesante lungo l'autostrada A21 all'altezza di Manerbio in direzione Brescia. Il primo bilancio, reso noto dall'Areu - l'azienda regionale emergenza urgenza - parla ...

Incidenti : scontro tra pullman turisti e Camion nel Bresciano - un morto : Milano, 14 set. (AdnKronos) - Incidente tra un pullman e un mezzo pesante lungo l'autostrada A21 all'altezza di Manerbio in direzione Brescia. Il primo bilancio, reso noto dall'Areu - l'azienda regionale emergenza urgenza - parla di una persona deceduta, un ricoverato in codice giallo all'ospedale d

Auto sbanda e si schianta contro un Camion - muore un 47enne : Un uomo di 47 anni è morto, poco prima delle tredici di giovedì, in un incidente stradale avvenuto a Vanzaghello sulla strada che collega il paese al raccordo della statale 336 per Malpensa. Due i ...

Moto contro Camion a Sanfré : morto centauro 63enne del paese vicino Bra : Gravissimo incidente stradale a Sanfrè in via circonvallazione poco dopo le 17,10. Un Motociclista si è scontrato contro un camion. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Bra, 118 e ...

Livorno. A 18 anni si schianta con lo scooter contro un Camion - choc per la morte di Filippo : L'incidente mortale sulla via delle Sorgenti tra Livorno e Collesalvetti. Filippo stava rientrando a casa in sella al suo scooter, verso Nugola, dove abitava da una decina di anni con la famiglia: ma è finito contro un camion che trasporta un grosso manufatto.Continua a leggere

Ferrara - scontro fra 3 Camion : chiusa autostrada A13/ Ultime notizie - 6 km di coda in direzione sud : Ferrara, scontro fra 3 camion: chiusa autostrada A13. Ultime notizie, 6 km di coda in direzione sud, rallentamenti anche in direzione nord, verso Padova, per i curiosi(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 12:30:00 GMT)

VD : scontro Camion-auto - cinque feriti gravi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve