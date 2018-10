Camilla non sarà al matrimonio della principessa Eugenia forse per ripicca

Eugenia di York - il matrimonio è già un fiasco. Camilla non ci sarà - in forse Kate Middleton : Eugenia di York si sposa il 12 ottobre con Jack Brooksbank, ma il suo matrimonio si annuncia già come un fiasco. Persino Camilla, la moglie di Carlo, lo snobba. La Duchessa di Cornovaglia, che di fatto è la zia acquisita di Eugenia, non sarà presente al secondo royal wedding dell’anno. Il giorno delle nozze aveva già preso un altro impegno e dunque non sarà a fianco di Carlo a festeggiare la nipote, secondogenita del Principe Andrea e di ...

Mondiali Ciclismo 2018 – Camilla Alessio d’argento - la gioia dell’azzurra : “non ero nemmeno sicura di fare questa crono” : Tutta la gioia di Camilla Alessio dopo l’argento nella cronometro individuale femminile juniores dei Mondiali di Ciclismo di Innsbruck 2018 Camilla Alessio sprizza gioia da tutti i pori per la splendida medaglia d’argento conquistata nel mondiale della cronometro juniores. Stenta ancora a crederci. Il suo obiettivo era la Top Ten e alla fine si ritrova sul secondo gradino del podio battuta solo dall’olandese Rozemarijn ...

Camilla : “Kate è carina - ma le sue umili origini non si addicono alla Royal Family” : "Camilla ha cercato in tutti i modi di opporsi al matrimonio tra Kate e il Principe William. Non solo, avrebbe cercato l'appoggio del Principe Carlo per impedire che il primogenito sposasse, e concedesse il titolo di Duchessa di Cambridge, ad una donna di basso rango come Kate."È quello che emerge da alcuni estratti del libro "Game of Crowns: Elizabeth, Camilla, Kate and the Throne", scritto dal giornalista americano del New York Times ed ...

Kate Middleton - Camilla non la voleva a corte : “Discende da minatori e sua madre era un’assistente di volo” : Kate Middleton indegna della Famiglia Reale. Troppo classe subalterna per diventare principessa. Parola di Camilla Parker Bowles. Almeno secondo quanto riporta il libro Game of Crowns – Elizabeth, Camilla, Kate and the throne, appena uscito in Gran Bretagna per Simon&Schuster, scritto dal giornalista del NYT Christopher Andersen. Molti nodi vengono al pettine su quella che fu una separazione molto chiacchierata tra Kate e il principe William ...

Uomini e Donne gossip - Riccardo e Camilla : 'Non viviamo più insieme' : Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo tornano a far discutere i fan sul web in to alle recenti indiscrezioni circolanti in rete, annunciate da varie fonti di gossip. Ad aver messo la pulce nell'orecchio a molti utenti è stata la fonte 'Isa e Chia' la quale ha reso pubblica l'ultima decisione della coppia: la convivenza interrotta. Riccardo e Camilla hanno deciso di vivere separatamente e non più insieme, qual è la ragione di questa scelta? Ad ...

Uomini e Donne - Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo non convivono più ma stanno ancora insieme : La storia d'amore tra Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo è nata all'interno dello studio di Uomini e Donne, il programma di Maria De Filippi che tornerà presto in onda su Canale 5. Il giocatore di pallacanestro e la sua fidanzata, inoltre, hanno preso parte anche ad un'edizione di Temptation Island.La notizia recentissima è che Riccardo e Camilla hanno preso la decisione di smettere di convivere e di tornare, quindi, a vivere ognuno ...

