Camera approva legge su elezioni pulite | 301 i voti a favore

Caso Mura - Camera approva le dimissioni dell'ex deputato velista M5S - : Con 295 sì e 181 no, Montecitorio ha accettato la decisione di Andrea Mura di lasciare il Parlamento. "Contro di me un linciaggio mediatico" ha scritto in una lettera

Camera approva mozione Roma Capitale : ANSA, - Roma, 27 SET - La Camera ha approvato la mozione di maggioranza su "iniziative per Roma Capitale". Il testo, con il deputato M5S Francesco Silvestri come primo firmatario e sottoscritto anche ...

Andrea Mura - la Camera approva le dimissioni del deputato velista del M5s : Andrea Mura non è più un deputato: la Camera ha accettato le dimissioni del velista eletto tra le fila del MoVimento 5 Stelle, costretto a dimettersi a causa del suo elevato numero di assenze in aula. Mura si difende: "Ho perso solo sette sedute causa malattia. Ho subito un linciaggio mediatico per dichiarazioni mai fatte. Mi dimetto per tornare a essere un cittadino comune".Continua a leggere

Milleproroghe : la Camera approva - ora tocca al Senato : Sul testo, fra polemiche e ostruzionismo del Pd, il Governo aveva chiesto la sua prima fiducia - Con 285 voti a favore, 106 contrari e quattro astenuti, l'aula della Camera ha approvato il decreto ...

La Camera approva il Milleproroghe. Le novità più importanti : Il decreto Milleproroghe è stato approvato dalla Camera con 329 sì e 220 no. Il governo ha richiesto il voto di fiducia per il provvedimento, per la prima volta dal suo insediamento. Ora il testo di legge dovrà tornare in Senato per la sua definitiva conversione. Il decreto, pubblicato in Gazzett

