Calma apparente in Rai | stallo prima della ' tempesta' nomine

Matrimonio Fedez e Ferragni : la «Calma apparente» di lui - e tutto l’album di nozze con le foto più belle : Quello dell’attesa è il territorio del tempo sospeso: qualcosa di grosso nella nostra vita sta per accadere, e si vede tutto. Nell’aria concentrata, pensierosa, che assumiamo. Nelle espressioni nostro malgrado un po’ tirate che ci vengono in volto. Come fossimo altrove, e insieme mai come allora lì. Adesso che il Matrimonio dei #TheFerragnez è finito, e alla Dimora delle Balze a Noto si è spento il Luna Park della festa di ...