Call of Duty | Black Ops 4 | il nuovo trailer mostra la mappa Blood of the Dead della

Pre load Call of Duty Black Ops 4 disponibile senza codice - ma non per tutti : Mancano ormai soltano una manciata di ore all'avvento sulla scena videoludica di Call of Duty Black Ops 4, il nuovo capitolo della serie pubblicata da Activision che, in questa nuova iterazione, è stato affidato alle sapienti cure di Treyarch. Ovviamente uno degli scogli maggiori per i videogiocatori che sfruttano appieno le potenzialità offerte dal mercato digitale, al giorno d'oggi, risiede nel peso sempre maggiore che i titoli occupano negli ...

Secondo un annuncio di lavoro di Infinity Ward il prossimo Call of Duty potrebbe arrivare anche su PS5 e Xbox Scarlett : Il prossimo Call of Duty del 2019 sarebbe in lavorazione presso Infinity Ward e gli sviluppatori stanno cercando personale da aggiungere al proprio team. Secondo l'ultimo annuncio di lavoro della compagnia, sembra che il nuovo sparatutto arriverà anche su console di prossima generazione.Come riporta Segmentnext, Infinity Ward ha pubblicato un annuncio di lavoro su LinkedIn e nella descrizione viene indicato un possibile Call of Duty ...

Call of Duty 2019 anche su console nextgen PS5 e Xbox Scarlett? : Infinity Ward ha pubblicato un nuovo annuncio di lavoro che ha sollevato tanta curiosità tra i videogiocatori. Lo studio infatti ha aperto le selezione per cercare una figura specifica, un Associate Game Designer con lo scopo di inserirla nel team che sta lavorando sullo sviluppo di un gioco next-gen che non è stato però ancora annunciato, ma chiaramente potrebbe essere Call of Duty 2019, dato che il team di sviluppo è specializzato proprio in ...

Il nuovo trailer di Call of Duty : Black Ops 4 fornisce una panoramica sul multiplayer : Tra tutte le grandi uscite di questo mese, probabilmente quella di Call of Duty: Black Ops 4 è quella più attesa. L'ultimo episodio del popolare franchise sparatutto in prima persona di Treyarch si discosta nettamente dai tipici titoli della serie, togliendo il single-player e raddoppiando le altre modalità. Ciò include il multiplayer, che vede un ritorno al vecchio stile di gioco "run-and-gun" che ha caratterizzato i precedenti giochi.In un ...

Brutta sorpresa per Call of Duty Black Ops 4 : enorme patch da scaricare al lancio : Avete intenzione di comprare la versione fisica di Call of Duty Black Ops 4 per non dover scaricare quegli enormi e frustranti aggiornamenti al lancio? Se la risposta è sì abbiamo una Brutta notizia per voi: dovrete aspettare non poco prima di giocare, anche una volta inserito il disco nella vostra console. Gli sviluppatori del gioco hanno infatti confermato che al lancio bisognerà scaricare una enorme patch di ben 50 GB per Call of Duty ...

Chi acquista la versione fisica di Call of Duty : Black Ops 4 avrà una brutta sorpresa : una day one patch da 50 GB : Se stavate pensando di acquistare la versione fisica di Call of Duty: Black Ops 4 per non essere costretti a scaricare una mole impressionante di GB abbiamo delle notizie piuttosto brutte per voi: dovrete comunque attendere parecchio prima di poter giocare a tutti i contenuti.Solo nella giornata di ieri vi abbiamo parlato di come il gioco non funzioni senza la patch del day one e quest'oggi sono arrivate delle informazioni proprio su questa ...

La copia fisica di Call of Duty : Black Ops 4 non funziona senza la patch del day one : Call of Duty: Black Ops 4 uscirà su PC, Xbox One e PS4 solo tra qualche giorno, il prossimo 12 ottobre, ma sembra che come al solito qualcuno sia riuscito a entrare in possesso di una copia galeotta del gioco, salvo poi scoprire di non poter riprodurre in anticipo l'attesa quarta apparizione della serie Black Ops.Stando a quanto riporta VG24/7, che cita a sua volta la testimonianza dell'utente Twitter "Ateam_ShAdoWw", il disco di Call of Duty: ...

Lista completa delle mappe di Call of Duty Black Ops 4 - tra nuove e rifacimenti : Ormai mancano pochi giorni al lancio: la data di uscita di Call of Duty Black Ops 4 è in programma per il prossimo 12 ottobre 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC (solo su Battle.net). Con l’uscita sul mercato dello sparattuto targato Treyarch arriverà finalmente la modalità Battle Royale Blackout e quella Zombi, ma ci sarà anche il classico PvP composto da 14 mappe, alle quali dovrebbe aggiungersene un’altra subito dopo l'uscita. Di seguito ...

Mappe Call Of Duty Black Ops 4 : Ecco Quelle Disponibili Al Lancio : Quali e quante Mappe saranno Disponibili in Call Of Duty Black Ops 4? Ecco le Mappe che saranno Disponibili al Lancio di Call Of Duty Black Ops 4 Mappe Call Of Duty Black Ops 4 Inutile negarlo: Call of Duty: Black Ops 4 è uno dei giochi più attesi del 2018 e siamo ormai prossimi al suo arrivo […]

Limiti al frame rate di Call of Duty Black Ops 4 alla modalità Blackout : Call of Duty Black Ops 4 avrà Limiti imposti di frame rate alla nuova modalità Battle Royale del gioco, Blackout. Lo riporta DSOgaming, l'hanno detto gli stessi sviluppatori su Reddit: Treyarch e Beenox hanno deciso in realtà di rimuovere il cap al frame rate già partendo dal momento del lancio, ma da ciò sarà esclusa, almeno inizialmente, la modalità Battle Royale. Parlando della versione PC del gioco, la modalità Blackout avrà un limite di ...

Il battle royale di Call of Duty : Black Ops 4 supporterà un massimo 120 FPS al lancio : Treyarch e Beenox hanno deciso di rimuovere il cap al frame rate di Call of Duty: Black Ops 4 già a partire dal momento del lancio, riporta DSOgaming, ma la modalità battle royale del gioco dovrà attendere ancora un po'.La versione PC del gioco infatti, nella modalità Blackout, sarà limitata a 120 FPS, mentre nelle modalità Zombie e Multiplayer non vi saranno limiti imposti al frame rate.La decisione relativa a Blackout potrebbe fare storcere il ...

Call of Duty Black Ops 4 : ecco la lista completa delle mappe disponibili al lancio : A conclusione di una lunga campagna di teaser condotta da Treyarch a riguardo dei contenuti di Call of Duty: Black Ops 4, gli sviluppatori hanno finalmente svelato il numero e i singoli nomi delle mappe che saranno incluse nel gioco al lancio, previsto per il 12 ottobre su Xbox One, PS4 e PC.Come riferisce VG24/7, le mappe al lancio saranno ben 14, di cui 10 completamente inedite. Le restanti 4 sono vecchie conoscenze dei fan veterani della ...

Il motore di Call of Duty alle prese con la sfida dei Battle Royale - analisi comparativa : La modalità Battle Royale si sposerà bene con la versione di Treyarch del Call of Duty engine? L'ultima beta di Black Ops 4 ha fornito delle risposte abbastanza esaustive. La demo della modalità Blackout resa disponibile di recente, infatti, ha rivelato che gli sviluppatori stanno mirando a offrire uno stile di gioco molto simile a quanto visto in PUBG ma con un focus particolare sui 60fps, al contrario di quest'ultimo che fatica parecchio a ...