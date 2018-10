Calciopoli Belgio - 33 fermi e sequestri per 11 milioni : Trentatré fermi di cui 4 all'estero, sequestro di orologi di lusso e denaro per 11,7 milioni di euro. È il primo bilancio della Procura belga dell'operazione sulla 'Calciopolì fatta scattare ieri, e ...

Calciopoli in Belgio - il tecnico del Club Brugge davanti al giudice : “possibili influenze sulle partite nella stagione scorsa” : L’allenatore del Club Brugge, Ivan Leko, è stato convocato dai giudici dopo l’arresto per chiarire alcuni aspetti dello scandalo che ha investito il Belgio L’allenatore del Club Brugge Ivan Leko è apparso davanti a giudice un giorno dopo essere stato arrestato nell’ambito di un’indagine sulle partite truccate nel calcio belga, secondo quanto riferito dall’agenzia belga giovedì citando il suo avvocato. Il ...

