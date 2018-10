Calcio | Under 21 | Italia-Belgio 0-1 | azzurri sconfitti in amichevole a Udine Decide il

Calcio - Qualificazioni Europei 2019 Under 19 : gli azzurri calano il tris all’esordio contro l’Estonia : Riparte il cammino della Nazionale Under 19. Dopo la finale raggiunta due mesi fa e persa solo ai supplementari contro il Portogallo, gli azzurrini ripartono al meglio nelle Qualificazioni agli Europei di categoria del prossimo anno. La squadra allenata da Federico Guidi ha superato per 3-0 in trasferta l’Estonia, portandosi in vetta al gruppo 2. Un 3-0 firmato dalla doppietta di uno scatenato Giacomo Raspadori e da quella di Manolo ...

Calciomercato : la Juventus Under 23 acquista Del Prete : La Juventus ha ufficializzato, tramite Twitter, l’ingaggio di Lorenzo Del Prete, difensore classe 1986. Il giocatore indossera’ la maglia numero 34 della squadra Under 23 che milita nel campionato di Serie C. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEBL'articolo Calciomercato: la Juventus Under 23 acquista Del Prete sembra essere il primo su ...

Calcio - i convocati dell’Italia Under 21 per le amichevoli contro Belgio e Tunisia. Spiccano Kean - Pellegrini e Zaniolo : Gigi Di Biagio, CT della Nazionale Italiana Under 21 di Calcio, ha diramato le convocazioni per i prossimi impegni degli azzurrini che affronteranno Belgio e Tunisia in amichevole. La nostra Nazionale scenderà in campo giovedì 11 ottobre (ore 18.30) a Udine per sfidare i Diavoletti Rossi, lunedì 15 ottobre (ore 18.30) sarà invece la volta del match contro gli africani a Vicenza. L’Italia si sta preparando agli Europei di categoria che ...

Calcio femminile - Serie A 2018-2019 : rinviate tre partite della seconda giornata per gli impegni dell’Italia Under19 : Viene un po’ cambiato il programma della seconda giornata del campionato di Calcio femminile di Serie A 2018-2019. La FIGC ha ufficializzato il rinvio a data da destinarsi di tre incontri per l’impegno dell’Italia Under19 nella prima fase delle qualificazioni agli Europei di categoria. I match in questione sono: Chievo Verona Valpo-Pink Sport Time, Orobica Calcio Bergamo-Women Hellas Verona e AS Roma-Tavagnacco. La partita, ...

Pagelle Real Madrid-Roma 2-0 - voti Champions League : Modric e Isco inventano Calcio - Olsen e Under i migliori della Roma : Pagelle Real Madrid-Roma Roma Olsen 6,5: Risponde presente su due tiri ravvicinati di Isco con due parate fantastiche di istinto. Molto reattivo anche sul colpo di testa di Ramos, mentre non può molto in occasione di entrambi i gol. Florenzi 5,5: In grande sofferenza in fase difensiva quando deve contenere lo strapotere tecnico di Marcelo. Non si fa mai vedere in avanti con delle sovrapposizioni e si limita a svolgere compiti difensivi. Manolas ...

Uln Consalvo (Calcio - Under 15 prov.) - Aiuto : club con potenzialità : Uln Consalvo (calcio, Under 15 prov.), Aiuto è sicuro: «Questo club ha potenzialità enormi» Roma – E’ uno dei nuovi tecnici del Consalvo per la stagione 2018-19. Emanuele Aiuto arriva dal De Rossi dove ha trascorso gli ultimi tre anni della sua carriera e ora il club caro al presidente Umberto Consalvo e alla vice presidentessa Francesca Spila gli ha affidato il gruppo Under 15 provinciale (ex Giovanissimi fascia A). Il tecnico ha risposto con ...

Uln Consalvo (Calcio - Under 16 prov.) - Maura sicuro : «Il ritiro è stato molto importante» : Uln Consalvo (calcio, Under 16 prov.), Maura sicuro: «Il ritiro è stato molto importante» Roma – Il gruppo dell’Under 16 provinciale dell’Uln Consalvo rientrerà oggi dal ritiro di Tagliacozzo, dove è stata assieme all’Under 17 di mister Sergio Del Monaco. I ragazzi allenati da Angelo Maura hanno fatto un buon lavoro, lasciando delle sensazioni positive al loro nuovo allenatore. «Il ritiro è stato molto importante – dice l’esperto tecnico – I ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Albania 3-1. Luigi Di Biagio : “Meglio rispetto all’ultima gara” : L‘Italia Under 21 di Calcio ha battuto a Cagliari per 3-1 i pari età dell’Albania, in una gara decisa in pieno recupero. Al vantaggio di Dimarco, infatti, aveva risposto Vrioni, prima che, all’ultimo respiro, Murgia e Perugini siglassero i gol della vittoria azzurra. Il CT Luigi Di Biagio, a fine partita si è rapidamente soffermato ai microfoni della Rai. Certo il risultato, per quanto visto specialmente nella ripresa, è la ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Albania 3-1. Murgia e Parigini salvano la truppa di Di Biagio : L’Italia Under21 di Calcio si riscatta e batte a Cagliari i pari età dell’Albania per 3-1. Punteggio però bugiardo: dopo un buon primo tempo, coronato dal vantaggio di Dimarco, gli uomini di Di Biagio si spengono nella ripresa, e subiscono il pari degli avversari con Vrioni, prima di trovare le reti della vittoria con Murgia e Parigini in piena zona Cesarini. Nel primo tempo l’Italia impiega qualche minuto a carburare, poi ...

Calcio : l’Italia Under21 cerca la vittoria contro l’Albania in amichevole per riscattare il ko in Slovacchia : Cancellare il 3-0 subito in Slovacchia e ripartite con una vittoria contro l’Albania. Questo è l’obiettivo dell’Italia Under21 di Calcio, che oggi alle 18.30 alla Sardegna Arena di Cagliari affronta l’Albania in amichevole. Si tratta di un altro test di preparazione per l’Europeo di categoria che si disputerà il prossimo anno e alla quale l’Italia è già qualificata come Paese ospitante. Gli azzurrini vogliono ...

Calcio - amichevole Under21 : Slovacchia-Italia 3-0. Il CT azzurro Luigi Di Biagio : “Mi aspettavo delle risposte diverse” : L’Italia under 21 di Calcio è uscita sconfitta per 3-0 dall’amichevole contro i pari età della Slovacchia in una gara a senso unico, chiusa già ad inizio ripresa. Al termine della partita il tecnico degli azzurrini, Luigi Di Biagio, si è soffermato a parlare ai microfoni di Rai Sport, che lo hanno intercettato subito dopo il fischio finale. Il CT dell’Under 21 ha dichiarato a caldo: “La partita non è andata come avremmo ...

Calcio - amichevole Under21 : Slovacchia-Italia 3-0. Doppio Haraslín - chiude Mráz : azzurrini annichiliti : Una brutta Italia Under 21 viene sconfitta con un sonoro 3-0 dai pari età della Slovacchia nell’amichevole disputata a Dunajska Streda: gli azzurrini di Di Biagio sono risultati praticamente assenti in una sfida a senso unico, indirizzata dopo pochi minuti e chiusa in avvio di ripresa. Pochi benefici dai cambi proposti. Nel primo tempo gli italiani sembrano iniziare bene, riversandosi nella trequarti avversaria, ma al primo affondo gli ...