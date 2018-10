Calcio | Serie A 2018-2019 | respinto il ricorso della Juventus | la curva Sud resta chiusa

Calcio - Coppa Italia Serie D. La web cronaca di Sanremese-Savona - LIVE - : Coppa Italia Serie D Sanremese-Savona 0-0 46' finisce un primo tempo divertente e ricco di occasioni 45' traversa di Bartolini direttamente da Calcio di punizione 42' bel filtrante di Martelli per ...

Calcio - il Tar del Lazio respinge i ricorsi di Catania e Siena sul format della serie B : ... ha respinto i ricorsi presentati da Catania e Robur Siena per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, della decisione adottata lo scorso 11 dicembre del Collegio di Garanzia dello Sport, ...

Calciomercato Serie A - il semaforo delle big : i promossi e i bocciati dell'inizio di stagione : semaforo verde per il campione del mondo, così come per Davide Santon: l'ex Inter si sta riaffermando e Di Francesco gli sta concedendo lo spazio per mostrare le sue qualità. Bene, infine, anche ...

Belgio - scoppia caso Calciopoli : perquisizioni in alcuni club della serie A - : L'inchiesta vede tra i coinvolti anche due arbitri, un allenatore e uno dei principali procuratori. Controlli anche all'estero

Calcio - Serie A 2018-2019 : il Genoa esonera Davide Ballardini - al suo posto richiamato Ivan Juric : Nel giro di poche ore, il valzer delle panchine della Serie A produce la sua seconda vittima: dopo Lorenzo D’Anna al Chievo, sostituito da Gian Piero Ventura, è la volta di Davide Ballardini, la cui esperienza al Genoa termina dopo l’1-3 subito dal Parma nell’ultima giornata di campionato. Al suo posto ritorna Ivan Juric, che era saltato a sua volta dopo aver perduto il derby di andata contro la Sampdoria nella scorsa ...

Calcio - Gian Piero Ventura torna su una panchina di Serie A : l’ex ct della Nazionale guiderà il Chievo - che ha esonerato D’Anna : Fa rumore il cambio alla guida del Chievo. Non tanto perché è stato esonerato Lorenzo D’Anna, che paga un inizio sconfortante della società veronese (due pareggi e sei sconfitte, con ancora un -1 in classifica a seguito della penalizzazione iniziale), quanto perché al suo posto arriva Gian Piero Ventura. L’ex CT della Nazionale torna dunque a sedersi su una panchina dopo che, lo scorso 15 novembre 2017, la mancata qualificazione ai ...

Albalonga (Calcio - serie D) - Corsetti da urlo : «La mia prima tripletta - ci voleva proprio» : Roma – Uno scatenato Claudio Corsetti ha consegnato la seconda vittoria stagionale all’Albalonga. La squadra di mister Fabrizio Ferazzoli ha sconfitto 4-1 il Flaminia e il protagonista assoluto è stato proprio l’esterno (o trequartista) classe 1986, autore di una splendida tripletta. «La prima della mia carriera – dice il giocatore che ha regalato tanti assist ai suoi compagni d’attacco nel corso degli anni – Un’emozione particolare, ...

Intesa tra Lega Serie A e Gravina : «Rilanciamo insieme il Calcio italiano» : Le elezioni federali del 22 ottobre saranno al centro di un'assemblea della Lega Serie A che si terrà la settimana prossima

Figc - la Lega serie A con Gravina : 'Rilanciamo il Calcio insieme' : C'è 'grande convergenza e condivisione fra le priorità della Lega serie A sulle tematiche da affrontare nei prossimi mesi e il programma' di Gabriele Gravina 'per rilanciare insieme il calcio italiano'...

Pagelle/ Napoli Sassuolo (2-0) : FantaCalcio - i voti della partita. Ospina salva la vittoria (Serie A) : Le Pagelle di Napoli Sassuolo (2-0): Fantacalcio, i voti della partita che si è giocata allo stadio San Paolo nell'ottava giornata di Serie A. I partenopei si impongono sui neroverdi(Pubblicato il Mon, 08 Oct 2018 10:20:00 GMT)

Calcio - Serie A 2018-2019 : SPAL-Inter 1-2. Decisiva la doppietta di Icardi - Antenucci fallisce un rigore : L’Inter espugna Ferrara battendo per 1-2 la SPAL nel posticipo dell’ottavo turno di Serie A e si porta al terzo posto in classifica. Decisiva la doppietta di Icardi, per gli estensi in gol Paloschi. Rimpianti per i padroni di casa per il rigore fallito da Antenucci quando il punteggio era di 0-1. Nel primo tempo al 14′ vantaggio ospite firmato da Icardi: cross dalla destra di Vrsaljko, l’argentino schiaccia di testa e la ...

