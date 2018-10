Cadavere di un uomo trovato nei boschi del Comasco | s' indaga per omicidio

“Correte - aiuto!”. Roma choc in pieno giorno : uomo ucciso in strada. Cadavere alla fermata metro : Un sabato all’insegna della violenza e del sangue. Tragedia familiare a Peonis, frazione di Trasaghis, piccolo comune di Udine: un uomo è stato trovato morto con evidenti ferite da arma da taglio in una casa di via Cjanet. Si tratta del 73enne Ivano Rizzotti, ex titolare di un ristorante a Pozzuolo. Sul posto il pm Elena Torresin della procura di Udine con il medico legale Antonello Cirnelli, oltre ai carabinieri. A darne notizia è Il ...

Roma. Cadavere di un uomo trovato nel fiume Tevere : Il corpo senza vita di un uomo è stato trovato a Roma nel fiume Tevere nel tratto compreso tra ponte Milvio e

Monviso - tre alpinisti trovano il Cadavere di un uomo : rimangono bloccati per lo choc : Il cadavere di un alpinista è stato ritrovato sul Monviso, a quota 3.700. L'uomo, ritrovato senza zaino e senza documenti, non è ancora stato identificato. A segnalare la sua presenza un gruppo di tre alpinisti francesi che, dopo il ritrovamento del corpo, sono rimasti bloccati per lo choc e sono stati soccorsi per tornare a valle.Continua a leggere

VIDEO - Ponte di Nona - Cadavere di un uomo trovato in un casale abbandonato : Attendere un istante: stiamo caricando il VIDEO... Il corpo, in avanzato stato di decomposizione, sarebbe di un 55enne di origini romene , non residente a Roma. Sul posto gli agenti del ...

Pesaro - uomo trovato morto in casa : gli amici vedono il Cadavere dalla finestra : Pesaro - Dramma nella giornata di Ferragosto in un'abitazione di via Nievo dove un'anziano di 72 anni è stato trovato morto in casa. A dare l'allarme alcuni conoscenti dell'uomo che dalla finestra al ...

Pesaro - uomo trovato morto in casa : gli amici vedono il Cadavere dalla finestra : Pesaro - Dramma nella giornata di Ferragosto in un'abitazione di via Nievo dove un'anziano di 72 anni è stato trovato morto in casa. A dare l'allarme alcuni conoscenti dell'uomo che dalla finestra al ...

Cadavere uomo in casa Trieste : ANSA, - Trieste, 14 AGO - Il Cadavere di un uomo è stato trovato questa mattina in un appartamento nel quartiere di Gretta, a Trieste. Secondo quanto si è appreso, i vicini, insospettiti da un forte ...

Acate - Cadavere di un uomo trovato in contrada Piano Stella : Il cadavere di un uomo tra i 40 e i 60 anni e' stato trovato dai carabinieri della Compagnia di Vittoria in contrada Piano Stella ad Acate.