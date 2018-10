Bufera sui mercati | Trump torna all' attacco della Fed | analisti

Inviata attraversa in diretta col rosso/ Tiberio Timperi : “Ma che fai?”. Bufera sui social (Vita in Diretta) : Inviata attraversa in diretta col rosso e Tiberio Timperi sbotta: “Ma che fai?”. La Vita in diretta, Bufera sui social: pioggia di critiche sulle pagine del programma(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 17:25:00 GMT)

La Juve non imita il Real : si schiera con Ronaldo - ma scoppia la Bufera sui tweet : Il caso Cristiano Ronaldo sta facendo il giro del mondo. Le accuse dell'ex modella americana 'Al di là di quello che sarà l'esito legale, ciò che ha fatto la Juve è terribile', ha commentato su Twitter , dove vanta oltre 7 milioni di follower, l'ex ...

Bufera sui mondiali del Qatar - per Amnesty lavoratori non pagati : Roma, 26 set., askanews, - Bufera sui mondiali del Qatar 2022. Secondo un rapporto di Amnesty International i lavoratori dei cantieri della Coppa del Mondo non sono pagati per mesi. I lavoratori, per ...

LORY DEL SANTO : “MIO FIGLIO LOREN SI È SUICIDATO”/ "Ho un solo senso di colpa" - ma è Bufera sul GF Vip : LORY del SANTO “MIO FIGLIO LOREN si è SUICIDATO”: la rivelazione choc a Verissimo. Il dramma avvenuto un mese fa e la decisione di entrare comunque al Grande Fratello Vip. (Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 11:42:00 GMT)

Totti Pidiota! Scoppia la Bufera sui social. Ecco cosa è successo : Prima avvertenza: non è una barzelletta. Seconda: non è una fake-news messa in giro da chissà chi. Terza: non c’è mai fine al peggio. Ve lo immaginate Francesco Totti testimonial di un qualsivoglia partito politico lui che in vita sua non ne ha mai minimamente fatto menzione e che preferisce di gran lunga divertirsi a far spettacolo con la moglie Ilary Blasi oppure su un campo da calcio. E proprio alla soglia dei 42 anni adesso si ritrova ...

'Non ammettiamo donne'. Choc nello stadio italiano e Bufera sui social : , Continua a leggere dopo la foto, I membri della curva, nella fattispecie gli Irriducibili , storici ultras laziali dall'impronta politica di estrema destra, , non vogliono le donne in curva, e lo ...

“Non ammettiamo donne”. Choc nello stadio italiano e Bufera sui social. Il volantino è stato distribuito a tutti : Ci risiamo: è vero che l’Italia deve ancora crescere molto dal punto di vista delle infrastrutture… I nostri stadi sono fatiscenti, obsoleti, spesso delle autentiche trappole che trasformano la gara in un calvario per il tifoso, ma c’è da dire anche che i tifosi devono crescere, e molto. Purtroppo ne abbiamo avuto l’ennesima dimostrazione nella serata di Lazio-Napoli, giocata all’Olimpico, in cui le due squadre in ...

Salvini - selfie durante i funerali a Genova : è Bufera sui social : Nello scatto, rilanciato su Twitter dall'account di Frankie Hi-ngr si vede il vicepremier che guarda nell'obiettivo di uno smarphone accanto a una donna.

"In curva non ammettiamo donne". Bufera sui tifosi della Lazio : Scoppia ancora la Bufera sui tifosi della Lazio. Dopo l'adesivo con Anna Frank, ora i tifosi della squadra capitolina finiscono nel mirino per un volantino diffuso in curva in occasione della partita con il Napoli. Nessuna scritta politica, stavolta. Ma un messaggio alle donne in cui vengono invitate senza mezzi termini ad andare nelle file più indietro per lasciare la "trincea" agli uomini. Il volantino è stato lasciato sui sedili dello stadio ...