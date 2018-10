British Masters | F Molinari parte male

Golf – Sky Sports British Masters : Francesco Molinari e Tommy Fleetwood tornano avversari : Francesco Molinari e Tommy Fleetwood si ritrovano da avversari dopo la loro grande prova in Ryder Cup. In campo altri due protagonisti a Parigi, Justin Rose e Thorbjorn Olesen, e gli azzurri E. Molinari , Pavan, Paratore, Manassero e Bertasio Francesco Molinari e Tommy Fleetwood , grandi protagonisti nel team europeo nella vittoriosa Ryder Cup a Parigi, si ritroveranno avversari , decisi però a dare spettacolo, nello Sky Sports British ...

Golf British Masters : Molinari sfida Rose e Fleetwood : ROMA, 9 OTT - Francesco Molinari , Tommy Fleetwood , Justin Rose , Thorbjorn Olesen e Thomas Bjorn, tra gli artefici dell'euro-trionfo in Ryder Cup, saranno tra i protagonisti del British Masters , al via ...

Golf : Molinari punta al British Masters : ANSA, - ROMA, 9 OTT - Francesco Molinari , Tommy Fleetwood, Justin Rose, Thorbjorn Olesen e Thomas Bjorn, tra gli artefici dell'euro-trionfo in Ryder Cup, saranno tra i protagonisti del British Masters ,...

Golf - British Masters al via : Molinari sfida Fleetwood : ROMA - Francesco Molinari , Tommy Fleetwood , Justin Rose , Thorbjorn Olesen e Thomas Bjorn , tra gli artefici dell'euro-trionfo in Ryder Cup , saranno tra i protagonisti del British Masters , al via ...