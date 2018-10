Brasileirao | Botafogo fermato sull’1-1 dal Vasco da Gama

calcioweb.eu

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Delusione per i 10mila tifosi presenti allo Stadio Olimpico Joao Havelange per il pareggio 1-1 delcontro ildanel match valido per la 28esima giornata del. La squadra di casa passa in vantaggio al 17′ grazie al gol di Luiz Morais, al 37′ il pareggio della formazione ospite con una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'argentino Maxi Lopez che in Serie A ha vestito le maglie di Catania, Milan, Sampdoria, Chievo, Torino e Udinese. Con questo risultato ilsale a 34 punti, che gli valgono la 12esima posizione in classifica, a 31 ilDaa un solo punto dalla zona retrocessione. (AdnKronos)