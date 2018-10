Brasile choc | umiliano e pestano una 19enne in strada | poi le incidono una svastica sulla

fanpage

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Una ragazza brasiliana di 19 anni è stata brutalmente aggredita da tre uomini che le hanno inciso unasul fianco. La vittima indossava una maglietta con la scritta “EleNão!” (Lui no!”), lo slogan delle donne contrarie a Bolsonaro, il candidato di estrema destra alle elezioni presidenziali in. La vittima ha denunciato l’accaduto alla polizia però per gli agenti l’emblema nazista sarebbe in realtà il simbolo buddista della pace e della fratellanza.