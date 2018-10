BoT | per l’Italia sfida-aste da 40 miliardi

Ruba BoTtiglie al capo per 1 - 2 milioni di dollari e fa il viaggio della vita. Ma poi si suicida : ...Le autorità hanno spiegato che l'ex assistente di Solomon ha utilizzato almeno una parte dei soldi incassati vendendo le circa 500 bottiglie per effettuare un viaggio di 14 mesi intorno al mondo, ...

Vino e Solidarietà : 10mila BoTtiglie di Prosecco per Sammy Basso : Saranno pronte a metà dicembre le oltre 10mila bottiglie di Conegliano Valdobbiadene Docg Prosecco Superiore Extra Dry della vendemmia solidale organizzata per il settimo anno dalla cantina Le Manzane ...

Per 'BoTtiglie aperte' a Milano 5mila persone - +25% : Milano, 10 ott. (Labitalia) - Grande partecipazione per la settima edizione di 'Bottiglie aperte',[...]

In mare per 50 anni - BoTtiglia di plastica ritrovata praticamente intatta : La bottiglia di plastica è stata ritrovata a Burnham-on-Sea, nel Regno Unito. La foto è stata condivisa su Facebook dalla Guardia Costiera: “Siamo sconcertati dalla quantità di rifiuti spinti dall'acqua sulla spiaggia ed è stato scioccante scoprire quanto a lungo questa immondizia possa sopravvivere danneggiando in ultima analisi la natura”.Continua a leggere

'Lasciate fuori perché trans'. 'Si entrava su invito'. BoTta e risposta tra Felisia Bulgari e il Riva : 'Non ci hanno fatto entrare perché siamo transessuali, ci hanno discriminate e lasciate fuori'.'L'accusa di omofobia è completamente infondata, per noi ognuno può fare ciò che vuole, semplicemente era ...

BoTtiglia di plastica è rimasta in mare per 47 anni (ma il significato è meno romantico di quanto pensiate) : Mezzo secolo a galla nel mare, o giù di lì, e praticamente intatta nella sua capacità d'inquinare. È il destino di una Bottiglia di plastica riemersa dai flutti in questi giorni su una spiaggia presso Burnham-on-Sea, nella contea del Sommerset (Inghilterra sud-occidentale), come racconta il Guardian.Il giornale britannico pubblica anche una foto, a testimoniarne 'l'indistruttibilità'. La Bottiglia, una ...

Scaffali dei supermercati riforniti e in ordine grazie al roBoT Refills. Dipendenti contenti? : Riempire gli Scaffali disponendo oggetti in perfetto ordine, con la massima precisione e allineamento, è un gran fastidio e poi fa perdere tempo prezioso. Per questo è stato creato REFILLS, acronimo di “robotics Enabling Fully Integrated Logistic Lines for Supermarkets”, un robot che consiste in una mano sensibile fatto apposta per riempire gli Scaffali dei supermercati. Il progetto è frutto della collaborazione di industrie made in ...

Polemiche per l'acqua firmata da Chiara Ferragni : costa 8 euro a BoTtiglia : Una bottiglia d'acqua 8 euro. Possibile? Sì, se a sponsorizzarla è Chiara Ferragni . La fashion blogger italiana, sposata di recente con il cantante Fedez, è finita nell'occhio del ciclone mediatico ...

'Venom' conquista il BoTteghino - 'Gli incredibili 2' supera i 10 milioni : 'Venom' senza rivali: malgrado le stroncature, il nuovo film di supereroi interpretato da Tom Hardy al primo week end incassa 3.729.138 euro e balza in testa alla top ten. Al secondo posto il cartoon '...

Il tuo prossimo accessorio per lo smartphone sarà il dito roBoTico? : Ci abbiamo provato sviluppando assistenti digitali sempre più umani e app in grado di soddisfare ogni bisogno ma è inutile: i nostri smartphone rimangono dispositivi freddi e passivi. Non si muovono, non ci coccolano e non reagiscono ai nostri sfoghi (per fortuna), ma presto le cose potrebbero cambiare. Un team di ricerca francese sta studiando la possibilità di collegare allo smartphone un dito robotizzato che dia al telefono la possibilità di ...

Calcio. Eccellenza. BoTta e risposta al "De Vincenzi" : l'Imperia scappa con Laera - il Pietra recupera con Auteri : Pietra LIGURE - IMPERIA 1-1 - 13'st Laera; 23'st Auteri 49'st Finisce qui al 'De Vincenzi': 1-1 tra Pietra Ligure e Imperia. 45'st Saranno quattro i minuti di recupero. 44'st Nuova mossa di mister ...

Motocross delle Nazioni - l’Italia parte col BoTto : secondo posto per gli azzurri in qualifica : Nel pomeriggio, sul fango della pista americana, i piloti azzurri hanno messo in mostra prestazioni molto positive Sulla pista di Red Bud, in Michigan, ha preso il via la 72° edizione del Motocross delle Nazioni. Che nella giornata riservata alle qualifiche ha visto l’Italia tra le protagoniste. La Maglia Azzurra ha infatti ottenuto un ottimo secondo posto alle spalle dell’Olanda e davanti alla Francia. Nel ballot mattutino alla nazionale ...

F1 - BoTtas felice per il lavoro svolto in qualifica : “è stato tutto perfetto - in gara però dovremo stare attenti” : Il pilota della Mercedes ha parlato della sua prestazione in qualifica, esprimendo le proprie sensazioni Prima fila monopolizzata, Lewis Hamilton davanti a Valtteri Bottas e la Mercedes si prepara alla grande in vista del Gp del Giappone in programma sul circuito di Suzuka. AFP/LaPresse Ottime sensazioni per il pilota finlandese, convinto di poter esprimersi al meglio anche tra le curve del tracciato nipponico: “il team ha lavorato ...

Pietro Tartaglione - macchina rigata alla Fiera Ti Sposo/ Il fidanzato di Rosa Perrotta sBoTta : "nessuno sa" : Pietro Tartaglione sbotta sui social dopo aver trovato la macchina rigata alla Fiera "Ti Sposo". Su Instagram, il fidanzato di Rosa Perrotta avverte: "nessuno sa".(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 17:02:00 GMT)