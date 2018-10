Bossi chiede affidamento in prova ai servizi sociali

Lega : Borghi multato per irregolarità bancarie - Bossi chiede di evitare il carcere : La Lega, negli ultimi tempi, è stata più di una volta sotto l'attenzione di giudici e Tribunali. Dopo il sequestro dei fondi del partito e l'apertura di un'inchiesta nei confronti di Matteo Salvini, ad aver avuto a che fare con la Giustizia sono Claudio Borghi e Umberto Bossi. Entrambi, sono stati condannati in via definitiva. Borghi: multa per irregolarità in Banca Arner L'ultima sentenza della Cassazione ha imposto a Claudio Borghi una ...

Umberto Bossi chiede l'affidamento in prova ai servizi sociali per evitare il carcere : Condannato per vilipendio al Capo dello Stato, Umberto Bossi segue l'esempio di Silvio Berlusconi e chiede l'affidamento ai servizi sociali per evitare il carcere. Lo riporta Il Fatto Quotidiano, secondo cui l'avvocato del Senatur ha depositato l'istanza per chiedere la misura alternativa. Il fondatore della Lega nel settembre 2015 era stato condannato in primo grado a 1 anno e 15 giorni di reclusione dopo ed esser stato denunciato da un gruppo ...

