Borse | ecco perché i mercati sono tornati sull’ottovolante

Esclusivo : ecco da dove hanno agito i killer di Borsellino : Laureati in chimica, ingegneria, fisica utilizzano la scienza per comporre articolati puzzle di indizi fino a incastrare chi ha commesso un reato. Eredi della logica di Salvatore Ottolenghi, il ...

“Vi sistemo io”. Provano a Borseggiare una vecchietta. Lei - 93 anni - ecco cosa fa : Due borseggiatori alla ricerca di qualche facile colpo da mettere a segno per poi darsi alla fuga. E una signora anziana, 93 anni, in attesa alla fermata dell’autobus tutta sola, sotto gli occhi della coppia di malintenzionati. La preda perfetta, il più classico “gioco da ragazzi”. E invece quello che doveva essere un bottino facile facile si è trasformato in un incubo quando la signora, in barba all’anagrafe, ha ...

Borse e bond - ecco cosa aspettarsi dall’ultimo trimestre dell’anno : Parte il conto alla rovescia di un 2018 al cardiopalmo per le attività finanziarie. Il posibile riscatto per il mercato azionario e obbligazionario italiano (o un ulteriore peggioramento) si vedrà dopo la nota di aggiornamento del Def, la manovra e le revisioni dei rating. L’Europa potrebbe ripartire dalle banche. Gli emergenti sono al laccio dei dazi...

F1 – Quanto costa l’incidente al via di Spa? Danni ingenti per le scuderie - ecco la cifra che sBorserà la Ferrari : Ammontano ad oltre un milione e mezzo di euro i Danni causati dall’incidente che ha caratterizzato la partenza del Gp del Belgio Un incidente davvero rocambolesco, che avrebbe potuto avere conseguenze ben peggiori se solo non ci fosse stato l’halo. Il casco di Leclerc però è stato ben protetto dal nuovo dispositivo di sicurezza inserito dalla FIA, riuscito a salvare la vita al pilota della Sauber. AFP/LaPresse Al termine della ...

Milano - rubano 14 mila euro a una turista. La polizia incastra le Borseggiatrici della stazione centrale : ecco come agivano : Un vero e proprio gruppo organizzato con la finalità di derubare vittime prescelte. Attende l’ascensore per andare dall’area binari al piano terra e dirigersi verso il proprio hotel. E’ indonesiana la turista/vittima con tanto di valigia al seguito con sopra appoggiata la propria borsa da passeggio. E’ in quest’ultima che decide di riporre nel proprio portafogli i 14.000 euro destinati allo shopping nella capitale ...

Fondazione Feltrinelli - opportunità da 14mila euro : ecco le Borse di studio in palio - GUIDA COMPLETA - : ... in particolare Sociologia dei processi economici e del lavoro; Scienze Politiche e Relazioni Internazionali; Scienze economiche ed Economia dello sviluppo; in Economia del lavoro e sistemi di ...

Borse e spread - avvio d’agosto rovente. Ecco perché l’autunno potrebbe essere ancora più caldo : Si risveglia lo spread e l’euro si affloscia. I mercati asiatici soffrono e Oltreoceano, al boom di Apple fa eco il tonfo di Facebook. E dopo l’estate una serie di appuntamenti rischia di frenare l’andamento dei mercati: l’acuirsi della guerra commerciale, le oscillazioni delle valute, le misure delle banche centrali e la formazione della legge di bilancio in Italia, nel mirino di molti investitori ...