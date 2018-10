: #Borsa #Milano chiude in calo (-2,4%). Indice principali titoli a 19.851 punti. #Spread Btp-Bund chiude a 303 punt… - Agenzia_Ansa : #Borsa #Milano chiude in calo (-2,4%). Indice principali titoli a 19.851 punti. #Spread Btp-Bund chiude a 303 punt… - Agenzia_Ansa : #Spread fino a 303,7 sul finale, poi chiude a 302,5, tasso ai massimi dal 2014. Nuovo calo per #PiazzaAffari - Cyber_Feed : • News • #Borsa chiude in forte calo (- 1,84%) -

Le turbolenze sui mercati internazionali anche oggi hanno pesato sugli indici europei, con Milano che ha pagato uno dei prezzi maggiori (-1,84%). All'indomani della seduta peggiore da febbraio, Wall Street non è riuscita a ritrovare slancio. Stesso discorso per Parigi (-1,83%),Franco(-1,48%), Madrid (-1,6%) e Londra (-1,9% circa). Sul Ftse Mib hanno inciso anche le tensioni sulla manovra, con lo spread tra BTp e Bund che era salito fino a 310punti (305 punti in chiusura).(Di giovedì 11 ottobre 2018)