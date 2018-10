Bollinger B2 - Il pick-up elettrico da 527 CV

quattroruote

(Di giovedì 11 ottobre 2018) L'americanaMotors presenta il-up B2, secondo modello della giovane gamma ad alimentazione esclusivamente elettrica. Il progetto condivide gran parte degli elementi del B1, evolvendone i contenuti: sarà sul mercato nel 2020, mentre le prenotazioni si apriranno nel 2019 quando sarà svelato anche il prezzo. Fino a 320 km di autonomia. Il concetto è quello di offrire un-up in puro stile americano con powertraine trazione integrale: i due motori erogano 527 CV totali e 696 Nm di coppia massima, mentre le batterie da 120 kWh consentono di percorrere fino a 200 miglia (320 km). La ricarica avviene in circa 75 minuti con un sistema ad alta capacità. La velocità massima non va oltre i 160 km/h, ma le 60 miglia orarie da fermo (96 km/h) si raggiungono in 6,5 secondi.Carichi eccezionali. Tra le particolarità del B2, oltre al design esasperatamente squadrato, va ...