Boeri | quota 100 non aiuta giovani | allarme debito pensionistico

Tito Boeri : "Con quota 100 - il debito per le generazioni future aumenta di 100 miliardi di euro" : Introdurre nel sistema previdenziale la quota 100 con un minimo di 62 anni di età e 38 di contributi insieme allo stop all'indicizzazione alla speranza di vita per i requisiti contributivi nella pensione anticipata porta a un "incremento del debito pensionistico destinato a gravare sulle generazioni future nell'ordine di 100 miliardi". Lo ha detto il presidente dell'Inps, Tito Boeri in una audizione alla Commissione Lavoro della Camera. ...

Pensioni e LdB 2019 : spunta tabella su costi Quota 100 - preoccupazione da Boeri : I nuovi aggiornamenti sulle Pensioni vedono emergere dalle agenzie di stampa le ultime tabelle riguardanti le stime di costo, con proiezioni al ribasso per quanto concerne il 2019. Nel frattempo anche dall'Inps arrivano nuovi commenti, con il Presidente Boeri che esprime preoccupazione sugli effetti della Quota 100 e del reddito di cittadinanza. Quota 100 e assegni di cittadinanza: emerge nuova tabella con le stime di costo Sull'avvio della ...

Pensioni quota 100 - Boeri contro il governo : ‘Scelte inique’ : Non piace affatto la riforma delle Pensioni che sta mettendo in campo il governo Conte al presidente dell’Istituto nazionale per la previdenza sociale Tito Boeri. L’economista bocconiano ormai da diversi anni alla guida dell’Inps ritiene inique e irresponsabili le misure annunciate, in particolare la cosiddetta quota 100. Oltre a quest’ultima misura, nel piano previdenziale dell’esecutivo gialloverde è prevista la proroga di Opzione donna e la ...

Pensioni e manovra - Boeri sulla quota 100 : pericoloso screditare i tecnici : Dalla Presidenza dell'Inps arriva un nuovo avvertimento al Ministro dell'Interno Matteo Salvini in merito alle proiezioni fornite dai tecnici [VIDEO], sulle quali si evidenzia il pericolo di effettuare squalifiche o azioni di discredito. Nel frattempo dall'opposizione si torna a sottolineare l'incongruenza della proposta depositata alla Camera rispetto al taglio dei c.d. assegni d'oro, mentre i Comitati dei lavoratori esprimono i propri dubbi ...