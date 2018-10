BMX | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | la tedesca Lessmann e l’argentino Iriartes

oasport

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Si sogno assegnati oggi i titoli nella BMX Freestyle alledi(Argentina). In campo maschile conquista la medaglia d'oro l'atleta di casa Inakiche vince la Big Final con il punteggio di 83.33. Alle sue spalle si piazzano il tedesco Evan Brandes con 82.00 e il lettone Patriks Viksna con 74.83, che portano così a casa rispettivamente argento e bronzo. Quarto e ultimo posto per il giapponese Yuma Oshimo, che con 71.66 rimane fuori dal podio. Al femminile trionfa invece laLara, che domina la Big Final andando a realizzare 83.66 punti. Medaglia d'argento per l'argentina Agustina Roth con 74.00, bronzo per la giapponese Kanami Tanno con 71.00. Ai piedi del podio troviamo invece la russa Valeriia Pinkina con 62.33.