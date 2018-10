quattroruote

BMW - Estesa l'alleanza con la Brilliance fino al 2040

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Celebrando i 15 anni dell'con la, la BMW ha annunciato un'estensione dell'accordo con la Casa cineseale investimenti di oltre tre miliardi di euro per la realizzazione di una nuova fabbrica e l'espansione delle attuali strutture con l'obiettivo di portare la produzione cinese a 650.000 unità all'anno entro i primi anni del 2020. Nuove quote per la BMW. La nuova manovra porterà all'assunzione di oltre 5.000 nuovi lavoratori da parte della joint venture BMWAutomotive, all'interno della quale la Casa di Monaco di Baviera intende aumentare le proprie quote azionarie, passando dall'attuale 50% al 75%. Il nuovo accordo, già firmato dai vertici delle due società, dovrà essere approvato dalle autorità e dagli azionisti prima di dare il via all'acquisizione delle azioni.250.000 auto all'anno in più. I tre miliardi di euro di investimenti annunciati ...