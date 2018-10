BIMBO AUTISTICO LEGATO A UNA SEDIA IN CLASSE Abusi sul piccolo di 5 anni | preside della

Irlanda - BIMBO AUTISTICO di 5 anni legato con i lacci alla sedia : “Trattato come un animale” : Le immagini choc pubblicate dalla stampa irlandese delle torture subite da un bambino autistico di 5 anni di Belfast, legato a una sedia mentre i suoi compagni intorno a lui corrono e ridono. I genitori hanno denunciato il preside per violazione dei diritti umani: "L'hanno trattato come un animale e non poteva neanche dirci il perché". Gli insegnanti si difendono: "Lo abbiamo fatto per la sua sicurezza".Continua a leggere

Modena - BIMBO AUTISTICO di 4 anni festeggia il compleanno ma la festa è deserta. Poi arriva la sorpresa : La storia di Francesco, bimbo autistico di 4 anni che non ha potuto festeggiare il suo compleanno perché nessuno degli amichetti invitati si è presentato alla festa. Dopo lo sfogo della madre su Facebook ha però ricevuto una sorpresa speciale al Kids Festival di Milano. Solidarietà del ministro Fontana: "Cose del genere non dovrebbero succedere".Continua a leggere

Nemmeno una maestra per il piccolo Gaetano - BIMBO AUTISTICO di 5 anni. La mamma : “Lotterò” : "Gaetano ha avuto per due anni una splendida maestra di sostegno. Quest’anno, però, la scuola è cominciata il 17 Settembre e purtroppo ci siamo trovati a cominciare l’anno senza maestra di sostegno. In classe, infatti, ce n'è solo una di ruolo che però deve accudire ventidue bambini più mio figlio."Continua a leggere