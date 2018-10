Bilancio Campidoglio | ‘Sblocca cantieri’ dei Municipi | 37 MLN di euro di nuovi

romadailynews

(Di giovedì 11 ottobre 2018) Da Giunta via libera a variazione sul previsionale 2018-2020, oltre 21 milioni per la manutenzione straordinaria delle strade di viabilità secondaria Roma – Oltre 37 milioni didiinvestimenti e opere da realizzare su tutti i territori della città, mediante l’assegnazione delle risorse ai singoli. A tanto ammonta la manovra sugli stanziamenti in conto capitale contenuta nell’ultima variazione aldi previsione 2018-2020, approvata dalla Giunta Capitolina e che verrà sottoposta al voto dell’Assemblea Capitolina. Più di 21 milioni diandranno a finanziare la manutenzione straordinaria delle strade di viabilità secondaria, di competenza municipale; i fondi restanti saranno destinati alla riqualificazione di scuole, asili, parchi, piazze, mercati o per la messa in sicurezza del territorio. La variazione è il risultato di un’attività di monitoraggio delle ...