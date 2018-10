Berluti presenta la scarpa senza cuciture

gqitalia

(Di giovedì 11 ottobre 2018) La quintesdell’expertisequesta stagione viene magistralmente espressa nel nuovo modello 0 Cut caratterizzato da uno stile raffinato e pulito, in cui dominano la purezza delle linee, la ricercatezza dei materiali e la maestria artigianale nella costruzione. Questa straordinaria calzatura è l’espressione più sublime della stringata Alessandro, modello iconico della Maison creato nel 1895 proprio dal suo fondatore, il marchigiano Alessandro; realizzata a partire da un unico pezzo di pelle,sulla tomaia, è in grado di assicurare il massimo comfort. Il tipo di lavorazione Blake e la suola decorata con incisioni poi, la rendono unaunica nel suo genere e perciò prodotta in solo 15 esemplari al mese. Per questa stagione 0 Cut è disponibile nel modello Démesures in pelle Venezia Deep Black o in coccodrillo color smeraldo (special order).