Berlino | arrestato il Ken Umano | Non mi riconoscono sui documenti

Arrestato il Ken Umano : uno degli uomini più rifatti al mondo ammanettato dalla Polizia a Berlino [VIDEO] : Il Ken Umano Arrestato dalla Polizia di Berlino, Rodriguo Alves in manette nella capitale tedesca vestito di tutto punto Il Ken Umano, protagonista all’ultima edizione del Grande Fratello e dei salotti di Barbara d’Urso, in completo rosa è stato Arrestato a Berlino. Uno degli uomini più rifatti del mondo è stato portato in carcere dagli agenti delle forze dell’ordine perchè la foto sul suo passaporto non è somigliante al ...

Arrestato a Berlino il 'Ken Umano' : "L'aspetto non assomiglia alla foto sulla carta d'identità" : Rodrigo Alves, meglio conosciuto come il "Ken Umano", è stato Arrestato a Berlino. Noto al pubblico italiano per la sua partecipazione a numerose trasmissioni televisive, il 35enne è divenuto famoso per essersi completamente trasformato mediante ripetuti interventi di chirurgia estetica, che ora si sono rivelati per lui "fatali". La polizia tedesca, infatti, ha proceduto all'arresto poiché le sue foto sui documenti ...

Terrorismo : pianificava attentato - russo arrestato a Berlino : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve