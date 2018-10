Ben Hur | una storia di ordinaria periferia al Teatro Vittoria

Mountain Bike - Gerhard Kerschbaumer : “Prima o poi Schurter andrà in pensione… Quando sto Bene posso giocarmela con tutti” : Una medaglia che era attesissima, ma che non può far gioire il pubblico italiano: la Mountain Bike azzurra è rinata grazie a Gerhard Kerschbaumer, che in questo 2018 ha riportato il tricolore in alto, dove mancava da qualche anno (Marco Aurelio Fontana nel 2012 colse uno strepitoso bronzo a Londra 2012). Il nativo di Bressanone ieri è andato a prendersi un meraviglioso argento nella prova iridata del cross country a Lenzerheide, alle spalle solo ...