Belgio | sì dei vescovi agli uomini sposati come possibili sacerdoti

Belgio - scoppia un caso 'Calciopoli' : raffica di perquisizioni nelle sedi dei club : Una raffica di perquisizioni è stata realizzata in una dozzina di club di calcio della serie A belga in quella che si prefigura come una 'calciopolì del Belgio. La magistratura indaga su vari reati ...

Belgio - scoppia un caso 'Calciopoli' : raffica di perquisizioni nelle sei dei club : Una raffica di perquisizioni è stata realizzata in una dozzina di club di calcio della serie A belga in quella che si prefigura come una 'calciopolì del Belgio. La magistratura indaga su vari reati ...

L’Italia ha battuto il Belgio nella seconda partita dei Mondiali di pallavolo maschili : L’Italia ha battuto il Belgio per 3 a 0 nei Mondiali di pallavolo maschili che sta ospitando insieme alla Bulgaria: è la seconda vittoria nel torneo, dopo quella ottenuta domenica contro il Giappone con lo stesso risultato. La partita si The post L’Italia ha battuto il Belgio nella seconda partita dei Mondiali di pallavolo maschili appeared first on Il Post.

Italia-Belgio dei Mondiali di pallavolo in TV e in streaming : Si gioca stasera a Firenze: le informazioni per seguirla in diretta The post Italia-Belgio dei Mondiali di pallavolo in TV e in streaming appeared first on Il Post.

EA sarebbe sotto indagine in Belgio a causa dei pacchetti di carte di FIFA 18 : La questione loot box non è di certo meno pressante o importante anche se rispetto ad alcuni mesi fa l'argomento parrebbe decisamente meno caldo. In questo ambito le prese di posizione delle singole nazioni si stanno rivelando una vera e propria spina nel fianco per diverse grandi compagnie videoludiche.Il Belgio ha dichiarato che le loot box sono gioco d'azzardo già a fine 2017 e questo potrebbe comportare una vera e propria indagine penale a ...

F1 – Vettel gasato - Hamilton invidioso della ‘magia’ Ferrari e Verstappen soddisfatto : le parole dei piloti dopo il Gp del Belgio : Vettel, Hamilton e Verstappen parlano dopo l’incredibile Gp del Belgio che ha visto trionfare il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel mette a segno una gara perfetta a Spa. Sul circuito del Gp del Belgio il tedesco della Ferrari non teme rivali e si piazza davanti a tutti sul traguardo. Dietro di lui Lewis Hamilton, partito dalla prima casella in griglia, ma beffato alle prime curve della gara da un sorpasso fantasmagorico ...

Il Belgio dice no all'accoglienza dei migranti dalla nave Diciotti - : Il Belgio non prenderà i clandestini soccorsi dall'equipaggio della nave Diciotti della Guardia Costiera italiana, ha dichiarato il segretario di Stato del Belgio per le questioni di asilo e ...

Caso Diciotti - nessun accordo al vertice di Bruxelles | Ripartizione dei migranti - no dal Belgio e dall'Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

Caso Diciotti - nessun accordo al vertice di Bruxelles | Ripartizione dei migranti - no dal Belgio e dall'Ungheria : "Chiediamo che alle belle parole seguano fatti e atti concreti, di reale solidarietà", afferma il ministro degli Esteri, mentre lo sciopero della fame dei migranti è subito rientrato. E mentre la Germania dice che "Roma non va lasciata sola", la Commissione Ue risponde duramente alle minacce italiane

F1 - GP Belgio 2018 : prove libere 1-2 - classifica combinata dei tempi. Kimi Raikkonen il migliore davanti alle Mercedes : Kimi Raikkonen ha siglato il miglior tempo in assoluto della prima giornata di prove libere valide per il GP del Belgio 2018, tappa del Mondiale F1. Il pilota della Ferrari chiude davanti a tutti in 1:43.355 precedendo le Mercedes di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, la Red Bull di Max Verstappen e l’altra rossa di Sebastian Vettel. La classifica combinata dei tempi delle prove libere 1 e 2 coincide con la FP2 visto che nel pomeriggio si ...